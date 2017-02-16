Trump'ın Çalışma Bakanı adayı Puzder çekildi

ABD Başkanı Donald Trump'ın yönetiminde Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn'in istifasının ardından Çalışma Bakanlığı için önerdiği Andrew Puzder de adaylıktan çekildi.

Yazılı açıklamasında Trump'a kendisini aday gösterdiği için teşekkür eden Puzder, "Ailemle yaptığım dikkatli değerlendirme sonucunda Çalışma Bakanlığı adaylığından çekiliyorum" ifadelerini kullandı.

Hardee's ve Carl's Jr. adlı restaurantlar zincirinin icra kurulu başkanı milyarder Puzder, kadınlar ve restaurantlarında çalışanlar hakkında söyledikleri nedeniyle eleştirilerin hedefindeydi.

Puzder'a yönelik muhalefette, asgari ücretin artırılmasına karşı çıkması ve yasal olmayan işçi çalıştırmasının yanı sıra eski eşine şiddet uyguladığı iddiaları etkili oldu.

Puzder, Trump'ın kabinesinde Kongre'de onay sürecini beklemeden çekilen ilk bakan adayı oldu.

Eski karısı Lisa Fierstein, 1990'da ünlü televizyon programı Oprah Winfrey Show'a kimliğini gizleyerek konuk olmuş ve evde şiddet gördüğünü söylemişti.

Fierstein'ın ifadeleri Puzder'in onay süreci öncesinde ABD Senatosu'na da gönderilmişti.

Puzder ve Fierstein 1987 yılında boşanırken, Fierstein daha sonra iddialarını geri çekmişti.

Hamburger restaurantları Carl's Jr ve Hardee's'de çalışanlar da maaşlarının haksızca düşürülmesi ve iş yerinde cinsel tacize uğradıkları yönünde şikayetlerde bulundu.

Güney Carolina eyaletinin Senatörü Tim Scott, Cumhuriyetçi Parti'den Puzder'in adaylığına en sert çıkışı yaparken, "Çalışanlara elden maaş ödeme, yasadışı göçmen çalıştırma ve Amerikan iş gücüne yönelik bazı yorumların ifşasından sonra O'nun adaylığıyla ilgili ciddi kaygılarım var" demişti.

Çalışanlarının iddialarına atıfta bulunan Scott, "Böyle biri nasıl çalışanları savunabilir ki?" diye sormuştu.