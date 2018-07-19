Trump'ın Brunson çağrısına Türkiye'den yanıt: Hukuk devletiyiz

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rahip Andrew Craig Brunson'ın tahliye edilmesine yönelik çağrısıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada "Ortada hukuki süreç var, Türkiye bir hukuk devleti" denildi.

ABD Başkanı Trump, Türkiye'de Ekim 2016'dan bu yana tutuklu olan Rahip Brunson'ın tutukluluğuna devam kararı çıkmasıyla ilgili Erdoğan'a çağrıda bulunup "Serbest kalması için bir şey yapmalı" demişti. Trump'ın bu çağrısına Dışişleri Bakanlığı'ndan yanıt geldi.

Bakanlık sözcüsü Hami Aksoy, "Adli süreç hukukun üstünlüğü ilkesine uygun sürüyor" dedi.

Aksoy, "YPG'nin Mümbiç'te devriye bölgesinden çekildiği teyit edildi" diyerek şunları söyledi:

— Türkiye ile ABD arasında yapılan toplantıda, FETÖ konusunda ABD'nin artık oyalamaması gerektiğinin altını çizdik.

— Rejimin (Suriye'nin güneyinde) gerginliği azaltma bölgesini hedef alan saldırılarını şiddetle kınıyoruz ve lanetliyoruz.

— Doğu Guta'da, kuzey Humus'ta ve şimdi de Suriye'nin güneybatısında yaşanan senaryonun İdlib'de tekrar etmesini asla istemiyoruz.

— Münbiç'te devriye bölgesinden PYD'nin çekildiği teyit edildi.