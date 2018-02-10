Trump'ın bir danışmanı daha 'fiziksel ve duygusal şiddet' suçlamaları nedeniyle istifa etti

ABD Başkanı Donald Trump'ın konuşmalarını yazan danışmanı David Sorensen, eski eşinin, kendisini 'duygusal ve fiziksel şiddet uygulamakla' suçlamasının ardından istifa etmek zorunda kaldı.Trump'ın kıdemli danışmanı Rob Porter da aynı suçlamalar nedeniyle geçtiğimiz günlerde istifa etmişti.

Trump'ın konuşmalarını yazan danışmanlarından David Sorensen'e, eski eşi Jessica Corbett, 2.5 yıllık evlilikleri sırasında duygusal ve fiziksel şiddet uygulama suçlamasını yöneltti. Corbett'in arabayla ayağının üzerinden geçtiğini, kendisini duvara fırlattığını ve eli üzerinde sigara söndürdüğünü iddia ettiği Sorensen'in istifası, Porter'ınkinden farklı olarak, çabuk geldi.

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Raj Shah ''Medya bizimle bağlantı kurmadan önce dün gece iddialardan haberdar olduk. Hemen kendisiyle temasa geçtik, iddiaları yalanladı ve bugün istifasını verdi'' açıklamasını yaptı.

Sputnik'te yer alan habere göre Sorensen de 'Beyaz Saray'ın bu dikkat dağıtıcı konuyla uğraşmak zorunda kalmaması için istifasını verdiğini' söyledi. Eski danışman, 'hayatı boyunca hiçbir kadına hiçbir türden şiddet uygulamadığını' savunurken asıl eski eşinin kendisine şiddet uyguladığını iddia etti.

FBI soruşturmasında eski eşler konuşuyor

Tıpkı Porter vakasında olduğu gibi Sorensen'in de FBI'ın güvenlik soruşturması sırasında eski eşi tarafından şiddet uygulamakla suçlandığı ortaya çıktı. Bu da, Trump yönetiminin, Başkan'ın konuşma yazarının hakkındaki kadına şiddet suçlamalarından aylardır haberdar olmasına rağmen görevde kalmasına göz yumması anlamına geliyor.

FBI'ın Ocak 2017'de başlattığı güvenlik soruşturmasında Porter'ın iki eski eşinin suçlamalarda bulunması üzerine 'temiz kağıdı' alamadığı, buna rağmen Trump yönetiminin aylarca sustuğu basına yansımıştı. Özellikle Beyaz Saray Genel Sekreteri John Kelly 'dürüst ve onurlu bir adam' diyerek Porter'a sahip çıkmıştı, ta ki bu hafta eski eşlerden biri dayak yüzünden morarmış yüzünün fotoğrafını, diğeri de Porter hakkında mahkemeden çıkardığı kendisine yaklaşmaması emrini yayımlayana dek.

Hope Hicks topun ağzında

Tüm bunlardan haberdar olan son kişinin Trump olduğu ileri sürülüyor. Porter'ın son sevgilisi olan Beyaz Saray İletişim Direktörü Hope Hicks'in, Trump'a danışmadan Porter'ı savunan bir açıklama yazılmasında rol almasından ötürü ABD Başkanı'nın şimşeklerini çektiği kaydedildi.