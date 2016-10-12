Trump'ın Beyaz Saray hayali bitti mi?

ABD'de 8 Kasım'da yapılacak olan Başkanlık seçimi öncesi yapılan son ankete göre Demokrat aday Hillary Clinton, Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump'ın 9 puan önünde. Modern tarihte bir aydan az sürede böylesi bir farkı kapatan başkan adayı yok.

Son anket, Wall Street Journal gazetesi ve NBC televizyonu tarafından yapıldı.

Donald Trump'ın kadınlarla ilgili kullandığı aşağılayıcı ifadelerin Amerikan kamouyuna yansıması sonrası yapılan ilk anket, Cumhuriyetçi adayı, Clinton'ın 11 puan gerisinde gösteriyordu.

Başkan adayları arasındaki ikinci tartışma sonrası yapılan anket ise Trump'ın farkı az da olsa kapattığını gösterdi, fark 9 puana indi. Ekim ayı anketlerinde ortalama puan farkı da 5.

ABD'de modern tarihte yapılan başkanlık seçimlerine bakıldığında Ekim ayında oluşan böylesi bir farkın kapandığı bir örnek bulunmuyor.

Real Clear Politics sitesinin, son 3 başkanlık seçimine ilişkin karşılaştırmalı "anket-seçim sonucu" verileri de bunu doğrular nitelikte.

2004 yılında George W. Bush ve John Kerry'nin karşı karşıya geldiği seçim öncesi yapılan anketlerin ortalaması, Bush'u 1,5 puan önde gösteriyordu. Seçim, anketlerin ön gördüğü şekilde, Cumhuriyetçi aday Bush'un 2,5 puanlık farklık galibiyeti ile sonuçlandı.

2008 yılına gelindiğinde ise Demokrat aday Barack Obama'nın karşısında John McCain vardı. Seçim öncesi yapılan anketlerin ortalaması, Obama'nın 7 puanlık bir farkla önde olduğuna işaret ediyordu. Seçim, anketlerin ön gördüğü farka neredeyse birebir karşılık gelerek Obama lehine sonuçlandı.

2012 Başkanlık seçimi öncesi Obama ve Cumhuriyetçi rakibi Mitt Romney arasındaki anket ortalaması ise iki aday arasındaki farkı Obama lehine 0,7 olarak gösteriyordu. Obama bu seçimi de 3,9 oranında bir farkla önde tamamladı.

Tüm bu verilere karşın Donald Trump, yarışı bırakmış değil.

Cumhuriyetçi aday Pazartesi günü Pensilvanya'da yaptığı açıklamada, anketlerdeki sonuçların sandığa yansımayacağını öne sürdü.

Trump, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılma kararı aldığı Brexit referandumunu hatırlattı, "Brexit'teki gibi olacak. İzleyin" dedi.

İngiltere'de 23 Haziran'daki referandum öncesi yapılan son kamuoyu araştırmaları ülkenin AB'de kalma kararı alacağını göstermiş, sandıktan ise yüzde 52 oyla Brexit kararı çıkmıştı.