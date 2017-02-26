Trump'ın bahsettiği "İsveç’teki olay"ın hayali kurbanlarına anma töreni

ABD Başkanı Donald Trump'ın 'Dün gece İsveç'te yaşananlara bakın' diye bahsettiği olayın 'hayali kurbanları' için, Danimarka'da bir anma etkinliği düzenlendi.

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da bulunan İsveç Büyükelçiliği'nin önünde, 'İsveç'teki olay' için binden fazla kişi bir araya geldi.

Artpusher lakaplı Danimarkalı ressam Soren Vilhelm'in Facebook'taki çağrısıyla düzenlenen etkinlikte, "kurbanlar" için mumlar yakıldı ve yapma çiçekler bırakıldı.

İsveçli yetkililer, Donald Trump'ın göçmen karşıtı politikalarını savunmak için hiç yaşanmamış bir olaya atıfta bulunarak ülkelerini örnek göstermesine öfkelenmiş ve Washington'dan açıklama istemişlerdi.

'Bir milyon kişi katıldı'

Vilhelm'in Facebook sayfasında 1.300 kişi etkinliğe katılacağını bildirmişti.

Ancak Vilhelm, "yalan haber" vurgusu yapmak için geceye "bir milyon kişinin katıldığını" yazdı.

Sanatçı, bunun Trump karşıtı bir eylem olmadığını, sadece yalan haber ve yanlış bilgilendirmeyi protesto etmeyi amaçladıklarını söyledi.

İsveç, nüfusuna oranla, son göç dalgasında en çok mülteci kabul eden Avrupa ülkesi.

Ne olmuştu?

ABD Başkanı Donald Trump, Pazartesi günü Florida'daki mitingde, "Almanya'da neler olduğuna bir bakın. İsveç'te dün akşam ne olduğuna bir bakın" demişti.

Donald Trump, "İsveç, kim inanabilir? İsveç. Çok sayıda (mülteci) kabul ettiler. Hiç hayal etmedikleri kadar sorunla karşı karşıyalar" ifadelerini kullanmıştı.

İsveç'te Cuma gecesi Trump'ın ima ettiği gibi bir 'terör saldırısı' ya da olumsuz bir olay bildirmezken, ülkenin Washington Büyükelçiliği, Amerikan Dışişleri'nden açıklama talep etmişti.

Trump'ın bu sözleri üzerine kullanıcılar sosyal medyada "#lastnightinSweden (#düngeceİsveçte) ve #Swedenincident (#İsveçolayı) etiketlerini açtı.

Bazı kullanıcılar da İsveçli ev eşyası firması Ikea'dan aldıkları mobilyaların kurulum rehberlerinin anlaşılmasının zor olduğunu yazıp, "İsveç olayı'nda gizli plan" twetlerini attı.

Trump, "İsveç'te neler olduğuyla ilgili yaptığım açıklama @FoxNews'de yayınlanan mülteciler ve İsveç hakkındaki haberle ilgiliydi" yanıtını vermişti.

Cuma günü İsveç'te gerçekte ne olmuştu?

* Bir adam Stockholm'daki bir plazada kendini ateşe verdi

* Ünlü şarkıcı Owe Thornqvist'in provalarında teknik arıza yaşandı

* Bir adam iş kazasında hayatını kaybetti

* "Kötü hava koşulları" nedeniyle İsveç'in kuzeyinde yollar kapandı

* Stockholm'de polis arabayla sarhoş sürücüyü yakalamaya çalıştı