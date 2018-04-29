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BBC Türkçe

Trump'ın avukatları porno yıldızı Stormy Daniels'tan 20 milyon dolar talep ediyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın avukatları, 2016 yılında yapılan gizlilik anlaşmasını bozduğunu gerekçe göstererek porno yıldızı Stormy Daniels'ın en az 20 milyon dolar ödemesi talebiyle mahkemeye başvurdu.

29 Nisan 2018 20:30

ABD Başkanı Donald Trump'ın avukatları, 2016 yılında yapılan gizlilik anlaşmasını bozduğunu gerekçe göstererek porno yıldızı Stormy Daniels'ın en az 20 milyon dolar ödemesi talebiyle mahkemeye başvurdu.

Daniels'a anlaşma kapsamında 130 bin dolar ödeme yapıldığını öne süren avukatlık şirketi, Daniels'ın anlaşmayı en az 20 defa bozduğunu söyleyerek en az 20 milyon ödemesi gerektiğini iddia ediyor.

İkilinin 2016 yılında düzenlenen başkanlık seçimlerinden önce bir gizlilik anlaşması imzaladığı belirtiliyor.

Yıllar önce Trump ile cinsel ilişkiye girdiğini öne süren porno film yıldızı Stormy Daniels, bu konuda imzaladığı gizlilik sözleşmesinin geçersiz olduğu gerekçesiyle Trump'a dava açmıştı.

Daniels sözleşmenin Trump'ın imzalamaması nedeniyle "geçersiz" olduğunu savunuyor.

Daniels'in şikayet dilekçesinde, Trump'ın avukatlarının gözünü korkurtarak kendisini sessiz kalmaya zorladığı iddia ediliyor.

Stormy Daniels 2011'de InTouch dergisine verdiği söyleşide, 2006 yılında Trump'ın eşi Melania'dan olan oğlu Barron doğduktan kısa bir süre sonra cinsel ilişkiye girdiklerini söylemişti.

Wall Street Journal'ın 2016'daki seçimlerden önce Stormy Daniels ile bir gizlilik sözleşmesi yapıldığına dair haberi üzerine ilişki yeniden gündeme geldi.

Trump'ın avukatları başkanın porno film yıldızıyla romantik bir ilişkiye girdiğini reddediyor.

Yaşanan bu son gelişmeyle Trump ilk defa bu mevzuya direkt dahil oldu.

Porno yıldızının avukatları ise Trump'ın ekibinin 'göz korkutma girişimleri' olduğunu ve tehditte bulunduklarını iddia ediyor.

Hukuki kampanyalar düzenlenen CrowdJustice platformunda Daniels'ın hukuki masraflarının karşılanması için 200 bin dolar toplandı bile.

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