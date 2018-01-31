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Dünya

Trump'ın atadığı sağlık direktörü istifa etti

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Direktörü Fitzgerald'ın tütün şirketlerinde hisselerinin olduğu öne sürülmüştü

31 Ocak 2018 22:58

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) Direktörü Dr. Brenda Fitzgerald'ın,tütün şirketlerinde hisseleri olduğu iddiasının ardından, bugün istifa ettiği duyuruldu.

CDC'nin bağlı olduğu ABD Sağlık ve İnsani Hizmetleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Sağlık Bakanı Alex Azar'ın Dr. Fitzgerald'ın istifasını kabul ettiği belirtilerek, "Dr. Fitzgerald'ın karışık finansal çıkarları, CDC Direktörü olarak bütün görevlerini yerine getirmesini sınırlamaktadır. Kendisi söz konusu finansal varlıkları belli zaman süresi içinde elinden çıkaramamıştır." ifadelerine yer verildi.

ABD'de siyasi analiz internet sitesi Politico'da dün yayımlanan haberde, 7 Temmuz'da CDC'nin direktörü olan Dr. Fitzgerald'ın, geçen yılın temmuz-eylül döneminde tütün, ilaç, sağlık sigortası ve gıda şirketlerinden on binlerce dolar değerinde hisse senedi satın aldığı iddia edildi.

Ayrıca, haberde, Dr. Fitzgerald'ın tütün kullanımının insan sağlığına olumsuz etkilerini araştıran CDC tütün laboratuvarını ağustosta ziyaret etmeden bir gün önce Japan Tobacco firmasından hisse satın aldığı öne sürüldü.

Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olan Dr. Fitzgerald, ABD Başkanı Donald Trump tarafından atanmıştı.

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