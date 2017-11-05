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Deutsche Welle

Trump'ın Asya turu başladı

ABD Başkanı Donald Trump, Asya turunun ilk durağı olan Japonya'ya gitti. Trump Asya turu kapsamında Japonya, Güney Kore, Çin, Vietnam ve Filipinler'de temaslarda bulunacak.

05 Kasım 2017 17:35

ABD Başkanı Donald Trump, Tokyo yakınlarındaki Yokota Hava üssünde yaptığı konuşmada "Bu tura başlamak için buradan, Amerikan askeri üssünden daha iyi bir yer olmazdı" şeklinde konuştu.

"Rotamızı canınız pahasına koruduğunuz için size minnettarız" diyen Trump, başkan olduğu sürece Amerikan ordusunun gerekli kaynaklara her zaman sahip olacağı ve ordunun her zaman kazanacağını söyledi. Trump Asya-Pasifik bölgesindeki pek çok ülkenin bu denli gelişmesinin ardında da Amerikan ordusunun bu denli çok kurban vermiş olmasının yattığını ifade etti.

"Asla boyun eğmeyeceğiz, asla tereddüt etmeyeceğiz"

Trump konuşmasında Kuzey Kore ile yaşanan gerginliğe de değindi "Hiçbir diktatör, hiçbir rejim, hiçbir ulus Amerikalıların kararlılığını küçümsememeli" dedi. Geçmişte bunun zaman zaman yaşandığına dikkat çeken Trump "Bu onlar için hoş olmadı, değil mi? Asla boyun eğmeyeceğiz, asla tereddüt etmeyeceğiz ve bağımsızlığımızı savunmaktan asla çekinmeyeceğiz" dedi.

Japonya Başbakanı Şinzo Abe ise "Güvene bağlı ilişkilerinin ve Başkan Trump ile olan dostluklarının ışığında" ABD ile ittifakı güçlendirmeye devam edeceklerini belirtti.

Trump ilk Asya turu kapsamında iki hafta süresinde Japonya, Güney Kore, Çin, Vietnam ve Filipinler'de temaslarda bulunacak.

Kuzey Kore gerilimi ana konu

Trump Asya turu yaptığı konuşmada ticaret ve deniz yolları konularını da ele aldı. 12 gün sürecek Asya turunun en can alıcı konusunu ise Kuzey Kore'nin füze programı ve nükleer silah geliştirme çalışmaları oluşturuyor. Trump'ın özellikle Çin'e Kuzey Kore'ye daha fazla baskı uygulaması çağrısını yapması bekleniyor.

ABD ve Kuzey Kore arasındaki gerilim son aylarda zirve noktaya ulaştı. Kuzey Kore eylül ayı başında altıncı ve şimdiye kadarki en büyük nükleer denemesini gerçekleştirdi. Kuzey Kore denemenin ardından yaptıkları açıklamada, bir hidrojen bombası denediklerini bildirmişti. Pyongyang geçen haftalarda da birçok orta menzilli füze denemesi yapmıştı.

Trump Asya turu sırasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le de görüşmeyi istediğini kaydetmişti. Trump Kuzey Kore konusunda "Putin'in yardımını" istediğini belirtmişti.

Reuters/ AFP/dpa

©Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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