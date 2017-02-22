Trump'ın asılsız iddiasının ardından İsveç'te göçmen banliyösünde isyan çıktı

İsveç polisi, başkent Stockholm'de göçmenlerin yoğunluklu olarak yaşadığı bir mahallede çıkan isyan sonrasında inceleme başlattı.

Pazartesi akşamı Rinkeby mahallesinde polis bir kişiyi uyuşturucu şüphesiyle gözaltına almak isteyince başlayan olaylar bir isyana dönüştü.

Olay Donald Trump'ın Cumartesi akşamı, İsveç'in göçmen politikalarından bahsedip ülkede henüz bir olay yaşanmamışken "Dün akşam İsveç'te olanlara bakın" demesinden iki gün sonra yaşandı.

Bazıları maskeli olan eylemciler Pazartesi yerel saatle 20.00'de polise taş attı ve araçları ateşe verdi.

Rinkeby'de daha önce de benzer olaylar yaşanmıştı.

Polisler Pazartesi akşamı gerçekleşen eylemler sırasında havaya uyarı ateşi açarken bir polisin de taş atan bir eylemciye ateş ettiği açıklandı. Bu İsveç için sıra dışı bir durum.

Fakat ateşli silah sonucu yaralandığı bildirilen herhangi biri olmadı.

Dagens Nyheter gazetesinden bir fotoğrafçı ise fotoğraf çekerken bir grup tarafından saldırıya uğradığını ve geceyi hastanede geçirdiğini açıkladı.

Olaylar gece yarısı duruldu.

Polis sözcüsü Lars Bystrom "Bunun gibi durumlar her zaman yaşanmaz ama yaşandığında da her zaman üzücü olur" dedi.

İsveç'te göçmen nüfusun yoğun olduğu ve iş ile entegrasyon konularında sorunların bulunduğu bölgelerde benzer karışıklıklar yaşanıyor.

"İsveç, kim inanabilirdi ki…"

Donald Trump Cumartesi akşamı Florida'daki bir mitinginde İsveç'in Fransa, Belçika ve Almanya'daki gibi terörist saldırılarla karşı karşıya kalabileceğini söylerken şu ifadeleri kullanmıştı:

"Almanya'da olanlara bakın, dün akşam İsveç'te olanlara bakın. İsveç, kim inanabilirdi ki… İsveç. Çok sayıda aldılar. Şimdi hiç tahmin edemedikleri sorunlarla karşılaşıyorlar."

Trump'ın bu sözleri üzerine kullanıcılar sosyal medyada "#lastnightinSweden (#düngeceİsveçte) ve #Swedenincident (#İsveçolayı) etiketlerini açtı.

İsveç'in Washington'daki büyükelçiliği ise ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama talep etti.

Eski Başbakan Carl Bildt da Twitter'da "İsveç? Terör saldırısı? Ne tüttürüyordu?" paylaşımında bulundu.

Fox News'da gördüğü haberleri kastettiğini söyledi

Trump, "İsveç'te neler olduğuyla ilgili yaptığım açıklama @FoxNews'de yayınlanan mülteciler ve İsveç hakkındaki haberle ilgiliydi" dedi.

ABD Başkanı, Fox News'da Cuma günü yayınlanan, 2013'ten itibaren ülkeye mülteci alan İsveç'te artan tecavüz ve silahlı şiddet olayları hakkındaki haberden etkilenmiş olabilir.

9,5 milyon nüfusu olan İsveç son yıllarda yaklaşık 200 bin mülteci aldı.

2013'te mültecilere kapılarını açtığından

beri herhangi bir terör saldırısı yaşanmadı

Özellikle 2015'te ülkeye 160 bin mültecinin gelmesiyle İsveç'te mülteci yanlısı ve karşıtı gösteriler ve mültecilere yapılan saldırılar gibi gerginlikler yaşandı.

Ocak 2016'da bir mülteci kampında 22 yaşındaki bir İsveçli kadının bir sığınmacı tarafından öldürülmesi, İsveç hükümetine yapılan mülteci karşıtı baskıların artmasına neden oldu.

Geçen yıl ülkenin yeni sınır kontrolleri başlatması ve Suriye'ye dönmeyi kabul eden mültecilere maddi yardımda bulunmasıyla gerginlik azaldı.

Ülke 2013'te mültecilere kapılarını açtığından beri herhangi bir terör saldırısı yaşanmadı ancak İsveç, en çok IŞİD'e en çok militan veren ülkeler arasında sayılıyor.

İsveç'te suç oranı düşük.

2016'da suç oranı önceki yıla kıyasla çok az arttı.

Suç tipleri içinde yüzde 13'le en çok tecavüzde artış yaşanırken tecavüz sayısı yine de 2014'teki sayının gerisinde kaldı.

İsveç'in göçmenlere yönelik açık kapısını uygulamaya koyduğu 2013 yılından beri ülkede herhangi bir terör saldırısı yaşanmadı.

2010'da Stockholm'de Irak kökenli bir İsveçli bomba patlatırken ölmüş, iki kişiye de yaralamıştı.

2015 yılında ise aşırı sağcı olduğu düşünülen yüzü maskeli bir kişi elinde kılıçla bir öğretmen ve bir öğrenciyi öldürmüştü.

2016'da ise bir İslam merkezinde yangın çıkmış, yangını IŞİD üstlenmişti.