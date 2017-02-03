Trump'ın ardından "1984" Broadway'de

George Orwell'ın Donald Trump'ın başkan olarak geçirdiği ilk iki haftalık süreçteki söylemleri ve icraatleri ışığında yeniden güncellik kazanan romanı "1984"ün müzikal uyarlaması tiyatro sahnesine geliyor. Orwell'ın romanından uyarlanan İngiliz müzikalinin ABD prömiyeri 2017 yazında New York Broadway'de yapılacak.

Yapımcılar Scott Rudin ve Sonia Friedman, yaptıkları açıklamada oyunun ilk kez Haziran ayında Hudson Tiyatrosu'nda sahneye koyulacağını söyledi. Robert Icke ve Duncan MacMillan tarafından uyarlanan oyun, İngiliz tiyatro camiasında en önemli ödül olarak kabul edilen Laurence Oliver Ödülleri'ne layık görüldü. Oyundaki karakterleri canlandıracak oyuncuların kimler olacağıysa henüz netlik kazanmış değil.

Alternatif gerçeklerin romanı

George Orwell'ın "1984" romanı ilk olarak 1949 yılında yayımlandı. Romanda Big Brother (Büyük Birader) tarafından sürekli olarak gözetim altında tutulan ve gerçeğin çarpıtılması yoluyla insanların sürekli baskı ve kontrol altında tutulduğu totaliter bir toplum anlatılıyor.

Roman, Donald Trump'ın ABD başkanlık koltuğunu devralmasından kısa süre sonra en çok satan kitaplar listesinde birinci sıraya yükseldi. Bu, Donald Trump'ın 20 Ocak'ta gerçekleşen yemin törenindeki katılımcı sayısına ilişkin gerçek dışı ifadelerinin Trump'ın danışmanı Kellyanne Conway tarafından "alternatif gerçekler" olarak savunulmasıyla aynı döneme denk geldi. NBC yayınına katılan Conway, Trump'ın demeçlerinin "yalan ifadeler" değil, "alternatif gerçekler" olduğunu iddia etmişti.

© Deutsche Welle Türkçe

AP/dpa/MY/BÜ/GA