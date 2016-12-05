Trump'ın araba kullanması neden yasaklanacak?

ABD'nin 45. Başkanı olarak Donald Trump'ın seçilmesiyle birlikte ulaşım alanındaki haberlerde de siyasi içerik artış gösterdi.

Donald Trump'ın oldukça büyük bir otomobil koleksiyonu var; ancak bunları istediği gibi kullanamayacak. ABD'de yeni ve eski başkanların kamuya açık yollarda araba kullanması yasak; sadece gizli servis onlara refakat ettiğinde yola çıkabiliyorlar.

Aynı şey başkan yardımcıları için de geçerli. Fakat motorlu taşıtlarla ilgili Amerikan yapımı Jay Leno's Garage adlı bir televizyon programı için Başkan Yardımcısı Joe Biden'ın direksiyona oturmasına izin verildi. Biden güvenlik tedbirleri alınan yolda 1967 model Corvette marka otomobilini kullandı.

Peki Trump'ın sahip olup da kullanamayacağı otomobiller hangileri? Bu uzun listedeki araçlar arasında 2003 model Mercedes-Benz SLR McLaren, 1956 model Rolls-Royce Silver Cloud, 2011 model Chevrolet Camaro Indy 500 Pace Car ile 24-Karat Altın Orange County Chopper marka motorsiklet bulunuyor.

ABD'de başkanları taşıyan uçaklara Air Force One adı veriliyor. Bu uçakların iç dekorasyonu ise 'first lady'nin işi.

ABD Air Force pilotu Ron Wagner başkan uçağına dair bildiklerini Quora anket sitesinde paylaşmış, eski 'first lady'lerin uçaktaki halı döşeme, kristal, çatal bıçak takımı ve boya seçimine ilişkin tercihlerinden söz etmişti.

Melania Trump uçağın iç tasarımını tümüyle değiştirecek mi yoksa Michelle Obama'nın izinden mi gidecek bunu zaman gösterecek.

Harry Potter filminin yıldızı ve kadın hakları savunucusu Emma Watson Kasım ayının ilk haftası Londra metrosunu dolaşarak yolcuların okuması için çeşitli kitaplar bırakmıştı. Daha sonra Birleşmiş Milletler Kadın İyiniyet Elçisi okyanusun öte tarafında aynı şeyi yaptı.

'Ortak Rafımız' (Our Shared Shelf) adlıyla feminist bir kitap kulübü işleten Watson ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada feminist yazar Maya Angelou'nun Annem ve Ben adlı kitabının birkaç kopyasını New York City metrosunda saklayacağını söyledi.

Amerika'da başkanlık seçimleri sonrasında ABD'den Kanada'ya tek yön bilet bakanların sayısında önemli bir artış gözlendiği açıklandı. Forbes dergisinde çıkan bir habere göre, ucuz bilet sitesi "Cheapflights.com Kanada'ya tek yön bilet aramalarında yüzde 1000 artış kaydedildiğini açıkladı".

Fakat Kanada'ya uçak bileti ayırmak işin kolay yanı; Washington Post gazetesine göre zor olan ise Kanada'ya taşınmak.

Canını bir şekilde ABD'den dışarı atmak isteyenler içinse başka seçenekler de var. TrumpingShip.com sitesi arayanlar için rastgele gidilebilecek bir ülke seçiyor ve buraya göç etme koşullarına dair bilgi veriyor ve bilet alınabilecek sitelere yönlendiriyor.