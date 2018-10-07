Trump'ın adayı Yargıç Kavanaugh, oy çokluğu ile kazandı

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK, 7 Ekim (DHA) - ABD Başkanı Donald Trump\'ın, Anayasa Mahkemesi Yargıcı Adayı Brett Kavanaugh, 100 üyeli Senato\'nun 50 üyesinin oy çoğunluğuyla onaylandı. Brett Kavanaugh’a karşı oy kullanan Demokrat Partili senatör sayısı ise 48\'de kaldı.

Toplam 9 üyeli Anayasa Mahkemesi\'nin en genç üyesi olacak olan Kavanaugh, ömür boyu bu görevde kalabilecek.

Hakkındaki cinsel taciz ve tecavüz iddiaları nedeniyle ülke genelinde protesto gösterileri ile yüz yüze kalan Kavanaugh’un oylanması sırasında salona inen bazı izleyiciler, Senato oturumuna başkanlık eden Başkan Yardımıcısı Mike Pence\'in talebiyle görevliler tarafından dışarı çıkarıldı.

Pence, oylamadan sonra \"Sonuca itirazı olanlar var mı?\" diye sordu ve resmi sonucu \"48 aleyhte oya karşı 50 lehte oy\" olarak açıkladı.

Mike Pence, 100 üyeli Senato\'daki oylamanın eşit çıkması durumunda dengeyi bozacak oyu kullanmak üzere Genel Kurul oylamasında hazır bulundu.