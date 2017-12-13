Trump’ın adayı kaybetti!

Nafiz Albayrak / New York, 13 Aralık (DHA) - ABD Başkanı Donald Trump’ın, Alabama eyaleti için adaylığını desteklediği Cumhuriyetçi Partili Roy Moore, Demokrat Partili Doug Jones karşısında senatörlük yarışını kaybetti.

Hakkında cinsel taciz iddiaları bulunmasına karşın adaylıktan çekilmeyen ve ABD Başkanı Trump taraftan da desteklenen Moore’un seçimlerden yenik çıkması sonucu, Trump ABD Senatosu’nda bir koltuk daha yitirdi.

Geleneksel olarak tutucu bir yapıya sahip olan Alabama eyaleti seçimlerini yaklaşık 25 yıl aradan Demokrat Partili Jones’un kazanması sonucu, ABD Senatosu’nda iki parti arasındaki koltuk sayısı 51’e karşı 49 oldu.

Jones, resmi olmayan seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından yaptığı açıklamada birlik mesajı verirken, Trump’ın adayı Roy Moore, ‘Tanrıdan umut kesilmez, daha ordudan gelecek oylar sayılacak. Oyların bu kadar birbirine yakın olduğu bir zaman da hiçbir şey bitmiş sayılmaz’ dedi ve seçim sonuçlarına itiraz edebileceğinin sinyallerini verdi.

ABD Başkanı Donald Trump ise, sosyal medyadan paylaştığı mesajında Demokrat Partili aday Doug Jones’u kutladı, ‘Posta ile yollanan oylar olmasaydı, kazanamazdı. Ama, kazanmak kazanmaktır’ diyerek resmi olmayan sonuçları kabul ettiğini duyurdu.

Moore, hakkında 1970’in sonlarında kendisi 30 yaşında iken savcı olarak görev yaptığı sırada, aralarında o zaman14 yaşında olan bir kız çocuğu da olmak üzere birçok kadına cinsel taciz iddiaları bulunuyor. Moore, bu iddiaları reddediyor.