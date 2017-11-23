Trump'ın ABD'li danışmanı Malloch'tan ülkesine 'Gülen' eleştirisi: Kellesini isterdik (2)

\'FETÖ\'NÜN ANALİZİ RAPORU\' AÇIKLANDI

Polis Akademisi ve Uluslararası Terörizm ve Güvenlik Araştırma Merkezi\'nce düzenlenen 2\'nci Güvenlik Sempozyumu\'nda, \'Yeni Nesil Terör: FETÖ\'nün Analizi Raporu\' açıklandı. Şubat ayında düzenlenen çalıştay sonrası derlenen raporun sonuçlarını Polis Akademisi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mehmet Levent Yılmaz, açıkladı. FETÖ\'nün en temel hakimiyet alanını \'psikolojik alan\' olarak belirten Yılmaz, örgütün militanlarını geri planda tuttuğunu, yeri geldiğinde gizli hücrelerin aktif hale getirildiğini söyledi. Örgütte \'biz ve onlar\' vurgusu olduğunu kaydeden Yılmaz, \"\'Bizden değilsen başın belada\' gibi yüksek bir tehdit algısı var. Bireyin tek başına olduğu değerler \'biz\' vurgusu içinde, örgütte yok ediliyor. FETÖ\'de üyeler, örgüte girdikten sonra radikalleşme başlıyor. Diğer örgütlerde radikalleşen bireyler, örgüte katılıyor. Normalde 3-12 ay süren radikalleşme, FETÖ\'de 30-40 yıl alabiliyor\" dedi.

\'F SERİSİ 1 DOLAR\'I OLANLAR, GÜLEN\'E DAHA YAKIN\'

Örgüt üyelerinin çift kişilikli hayatları olduğunu anlatan Doç. Dr. Yılmaz, üyelerin hiçbirinin kendisi olmadığını belirtti. Örgütte dini bir yapılanma maskesi olduğunu kaydeden Yılmaz, şöyle devam etti:

\"\'Mehdilik\' yalanından, \'kainat imamlığı\'na bir süreç var. \'Rüyamda peygamber gördüm\' yalanı var. Örgüt evlerinde namaz için orada olmadığı halde Gülen için ayrı bir seccade seriliyor. Ruhunun gelip, namaz kıldığı söyleniyor. Ağabey ve ablaların \'gül suyu kokusu\' taktiği var. Gizlice bu kokuyu eve yayarak, \'eve Gülen\'in geldiği\' yalanı söyleniyor. Gizli haberleşmeye çok önem veriyor. Dergi kapaklarında darbe sinyalleri görülüyor. Örgüt içinde 1 Dolar var. Statüye göre, Dolar var ceplerinde. F serisi Dolar\'ınız varsa Gülen\'e çok yakınsınız demektir. Futbolcu Hakan Şükür vasıtasıyla Yavuz Sultan Selim\'in kaftanını ABD\'ye kaçırmaya çalıştılar. Eğer kaftan çalınsaydı Gülen, bu kaftanı giyip, Türkiye\'ye dönmesinin planı yapılıyordu.\"

\'KARARLARIN PEYGAMBER TARAFINDAN GÖNDERİLDİĞİ\' İDDİASI

Örgütün şifreli haberleşme programları olan \'ByLock ile \'Eagle\'ın kullanıldığını belirten Yılmaz, \"Örgüt, kendini meşrulaştırmak için dini kullanmış. Kendini Anadolu\'daki cemaatlerdenmiş gibi gösteriyor. Dini sıfatlar, ön plana çıkıyor. İmam sıfatları, veriliyor. FETÖ lideri, kararları kendisinin almadığını, kararların peygamber ve Allah tarafından geldiğini ifade ediyor\" dedi.

\'İNGİLİZ DEVLETİNİN SINAV MEKANİZMASINI DA ELE GEÇİRMİŞ\'

Yrd. Doç. Dr. Yılmaz, ayrıca FETÖ\'nün, devletin stratejik noktalarına adam devşirmek amacıyla soru hırsızlığı yaptığını söyledi. Yılmaz, \"Örgüt tarafından 2000-2013 yılları arasında KPSS, ÖSS, ALES, askeri liseler, YDS gibi ÖSYM kontrolünde yapılan tüm sınav soruları çalınmıştır. FETÖ yapılanması, bunlarla da yetinmeyerek, İngiliz devletinin yaptığı IELTS sınav mekanizmasını da 2013-2014 yıllarında ele geçirmiştir\" dedi.



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