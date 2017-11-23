Trump'ın ABD'li danışmanı Malloch'tan ülkesine 'Gülen' eleştirisi: Kellesini isterdik

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA) - ABD Başkanı Donald Trump\'ın siyasi kampanya danışmanlığını yapan Theodore Roosevelt Malloch, ABD\'nin, Türkiye\'nin makul talebi olan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen\'in iadesini yerine getirmekte başarısız olduğunu söyledi. Malloch, \"Türkiye, ABD\'nin yasal bir şekilde seçilmiş başkanını devirmek isteyen bir kişiye ev sahipliği yapsaydı biz, onun kellesini isterdik\" dedi.

Polis Akademisi ve Uluslararası Terörizm ve Güvenlik Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen 2\'nci Güvenlik Sempozyumu, \'Uluslararası Bir Tehdit Olarak FETÖ\' sloganıyla Kundu turizm bölgesindeki bir otelde başladı. Sempozyumun açılış konuşmacıları arasında yer alan ABD Başkanı Trump\'ın siyasi kampanya danışmanı Malloch, FETÖ\'nün uluslararası terör örgütü olduğunu söyledi. Türkiye ile ABD\'nin uzun süredir dost ülkeler olduğunu belirten Malloch, iki ülkenin ilişkilerinde sağduyuya ihtiyaç olduğunu söyledi. Özellikle terörizmle mücadele ederken, uzun vadede sağlam ilişkiler oluşturmanın gerekliliğine vurgu yapan Malloch, \"İlişkinin bozulmadan bunun yapılması gerekiyor. Bu ilişki bozulmasının getireceği sonuçlar, iki taraf için büyük olacaktır ve teröristlere fayda sağlayacaktır. İkinci Dünya Savaşı\'nın sonundan beri Türkiye, ABD\'nin yanında olmuştur. ABD-Türkiye ilişkilerinin temelinde, bunu devam ettirmek istiyoruz. Soğuk savaş boyunca Türkiye, NATO\'da büyük bir rol üstlendi. Kendi coğrafyasında nükleer tehditle karşı karşıya kaldı. Bu ilişkinin eşsizliğini vurgulamamız gerekiyor. ABD ve Türkiye ilişkisi, dünya istikrarı, ekonomi işbirliği ve gelişim açısından çok önemlidir\" dedi.

\'TÜRKİYE, EV SAHİPLİĞİ YAPSAYDI ONUN KELLESİNİ İSTERDİK\'

Türkiye\'nin daima güvenliğin merkezinde yer alan bir ülke olduğuna dikkat çeken Malloch, Türkiye\'nin, Trump yıllarında da müttefik olacağını söyledi. Son haftalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Trump\'ın çok güçlü kişisel ilişkiler kurmaya başladığını kaydeden Malloch, şöyle devam etti:

\"Böyle bir ilişki kurmaları bazı engellemelere rağmen doğru yönde ilerlediğini söyleyebilirim. Şu ana kadar en yakın ilişkilere sahibiz. Erdoğan, daha yüksek bir şekilde bizimle ilişki kurmaya hazır. İki ülke sonuç olarak birbirine ihtiyaç duyuyor. Bunlara rağmen ABD, Türkiye\'nin makul talebini yerine getirmekte başarısız oldu. Bu talep, FETÖ olarak bilinen terör örgütü lideri Fetullah Gülen\'in geri gönderilmesidir; fakat ABD\'nin adalet ve dışişleri bakanlıkları, yavaş hareket ediyor. Türkiye\'nin, ABD ile anlaşması var. Birçok suçluyu Türkiye, geri gönderdi. Türkiye, ABD\'nin yasal bir şekilde seçilmiş başkanını devirmek isteyen bir kişiye ev sahipliği yapsaydı biz, onun kellesini isterdik. Buradaki sorun, derin devlet ve Gülen\'in yardım kampanyalardır. Trump ve politikalarına bağlı olmayan ABD\'nin önceki Ankara Büyükelçisi John Bass, ilişkilere zarar verdi. 70 yıl boyunca kurduğumuz ilişkilere zarar vermiştir. Bu dönemde, çok kötü bir süreç yaşadık. Erdoğan, bizim çok iyi bir ortağımız.\"

\'GÜLEN\'İN İADE EDİLMESİ GEREKİYOR\'

Son dönemde yaşanan krizlerin, Türkiye\'yi Rusya\'ya ve İran\'a yakınlaştırdığını belirten Malloch, derin devletin ajanlarının durumu değiştirmeye çalıştığını söyledi. Gülen ve terör örgütünün ABD\'de kendilerini korumaya çalıştığını vurgulayan Malloch, \"FETÖ, İslami bir örgüt değil; terör örgütüdür. ABD\'deki seçim kampanyalarına sponsorluk yapmış ve kendilerine koruma sağlamıştır. ABD\'de yaptığı yatırımlar sayesinde yaşıyor. Derin devleti yeniden sorgulamaya başladık. Trump\'ın bu sorunu çözmesi gerekiyor. Dışişleri Bakanlığı, bunu yapmıyor. Gülen\'in çok yakın zaman içinde ve yasal şekilde Türkiye\'ye geri gönderilmesi konusunda çalışmalıyız. Vize sorununun çözülmesi gerekiyor. Türkiye\'nin Rusya\'dan askeri malzeme almaması konusunda uyarmalıdır. Başkan, bunları yaparsa bunları engelleyecektir. Batı\'da olan bazı kişiler, Türkiye\'den nefret etmeye başladı. AB\'de de Türkiye\'ye karşı kampanyalar düzenlenmeye başladı. Bu insanlar, hatalı\" diye konuştu.

Türkiye\'nin daha demokratik ve refah ülke olarak yıldızının yükseldiğine dikkat çeken Malloch, bu trendin artırılması için 4 öneride bulundu. Malloch, \"Türkiye, tamamıyla film fiyaskosunu reddetmelidir. Türkiye, hukuk çerçevesinde hareket edeceğini söylemesi gerekiyor. Türkiye, ABD\'deki kalibrasyonunu değiştirmeli, ilişkilerini güncellemesi gerekiyor. Türkiye\'nin yenilenmiş bir stratejiye ihtiyacı var. Türkiye\'nin yeni bir oyun planına gerek var. Cesur ve taze oyun planına ihtiyacı var. Türkiye\'yi yeniden markalaştırmaya ihtiyacı var. Osmanlı İmparatorluğu gibi değil, ılımlı bir İslam dünyası olarak markalaşmasına gerek var. Herkesin ziyaret etmesi ve yatırım yapması gerektiği bir ülke olmanız gerekiyor\" dedi.

\'FETÖ ULUSLARARASI TEHDİT\'

Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Çolak ise FETÖ\'nün dini motifli, etnik-ideolojik ve mezhep radikalleşmesinden farklı olarak analiz edilmesi gerektiğini söyledi. Bu örgütün en önemli özelliği olan \'gizlilik\' ile kendine yeni yaşam alanları bulmaya çalıştığını kaydeden Çolak, \"Bugün örgüt, sadece Türkiye\'de gerçekleştirdiği silahlı ve siyasi eylemlerle değil; ulaştığı ekonomik ve diplomatik kapasite nedeniyle uluslararası bir tehdit haline gelmiştir. Bu örgüt, Haşhaşiler gibi elemanlarına suikast ve terör eylemi emri vermektedir. Yalan propagandayı küresel ölçekte yayarak, ülkeleri iç ve dış politikada yıpratmaktadır\" diye konuştu.

Sempozyum, oturumlarla 25 Kasım Cumartesi gününe kadar devam edecek.



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