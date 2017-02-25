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Dünya

Trump’ın AB büyükelçisi adayı: Türkiye'nin AB'ye alınmayacağını 20 yıldır biliyorduk

Oxford Üniversitesi öğretim üyesi Ted Malloch, Türkiye'ye geldi

25 Şubat 2017 00:05

ABD Başkanı Donald Trump’ın seçim kampanyasında aktif olarak yer alan ve Trump tarafından AB büyükelçisi olarak atanmasına kesin gözüyle bakılan Oxford Üniversitesi öğretim üyesi Ted Malloch, görev yaptığı üniversitedeki Türkiyeli öğrencisinin davetiyle Antalya’ya geldi.

Antalya’da DHA’ya konuşan Malloch, Trump’la AB büyükelçiliği görevi için görüşme yaptıklarını ancak henüz resmi bir görevi olmadığının altını çizerek Türkiye’nin Birlik’le ilişkileri hakkında şunları söyledi:

“Esas soru yakın zamanda Avrupa’da ne kadar bir politik birlik olacak? Bu sorunun cevabı Avrupa’daki seçimlerde belli olacak. Ama Türkiye için bir nevi karar verdi aslında, üye olarak alınmayacak. Açıkça belirtmek gerekirse bunu 20 yıldır biliyorduk. Bu Avrupa ile Türkiye’nin güçlü bir ticari ilişkileri olmayacağı anlamına gelmiyor. Benim önerim Türkiye, uluslararası platformlara kuzeye, güneye, doğuya, batıya stratejik yaklaşmaları. Ülkelerle ticari anlaşmalar imzalasınlar. Özellikle ticari anlaşmaların imzalanması gereken ülkelerden biri İngiltere, onlar AB’den çıkma kararı aldı. Onlarla ticari anlaşma yapmaları gerektiğini düşünüyorum. Her zaman bir Avrupa kıtası olacaktır, Avrupa ülkeleri güçlü. Onlar politik olarak bir araya gelemeyebilirler. Tüm Avrupa ülkeleri AB’ye üye değil, örneğin Türkiye.”

 

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