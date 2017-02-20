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Trump'ın AB Büyükelçisi adayı Malloch: Yeni yönetimin Gülen'i iade edebileceğini düşünüyorum

"Trump'la Erdoğan'ın çok iyi anlaşacaklarını düşünüyorum"

20 Şubat 2017 15:19

ABD Başkanı Donald Trump'ın AB Büyükelçiliği'ne getirmesine kesin gözüyle bakılan Ted Malloch, "Trump yönetiminde Fethullah Gülen’in iade edilebileceğini düşünüyorum" dedi.

NTV canlı yayınında Deniz Kilislioğlu'nun soruları yanıtlayan Malloch, "Böylesine bir darbe girişiminin arkasında olan bir isim bizim topraklarımızda. Türkiye bir NATO ülkesi ve bizim stratejik ortaklığımız var. Türkiye’nin talebinin Trump yönetimine de tekrarlanmalı" diye konuştu.

"Trump'la Erdoğan'ın çok iyi anlaşacaklarını düşünüyorum" diyen Malloch, şunları söyledi:

"İki ismin arasında yapıcı görüşmelerin olduğu söylendi. Önümüzdeki aylarda bir araya gelebilir. Yetenekleri ve karakterleri arasında benzerlik olduğunu düşünüyorum. Erdoğan'ın Türkiye'yi yeniden büyük yapması ve Trump'ın da Amerika'yı büyük hale getirmesi hedefinin de benzer olduğunu düşünüyorum. Sadece ticari değil, siyasi ve askeri konularda da Türkiye'nin önemli olduğunun farkında olduğunun düşünüyorum. G20'de yüz yüze görüşeceklerini düşünüyorum."

Soru&cevap

Obama yönetiminde PYD ile ABD arasında işbirliği yapıldığını görüyoruz, bu durum yeni dönemde nasıl olacak?

Resmi politikası konusunda herhangi bir açıklama yapamam ama ABD'de yönetim değişti. Birçok şey 180 derece dönmüş durumda, bambaşka bir yöne gidiyoruz. Çok farklı bir askeri strateji olursa beni şaşırtmayacaktır. Çok daha uygun bir politikamız olacağını düşünüyorum. Türkiye'ye karşı savaşan teröristlerin olduğunu anlamamız gerekiyor, bunu dikkate almalıyız. Başkan Trump, savunma bakanının askeri yetkililerle bir araya gelerek 60 gün içinde bir plan oluşturmasını istediğini biliyorum. DEAŞ ve bölgedeki çatışmalarla ilgili olarak yapılan plan önümüzdeki günlerde açıklanacak.

Referandum büyük bir manşet ve sokaklarda bundan bahsediliyor

Bu konuda ekonomistler referandumdan sonra istikrarın artacağı konusunda fikir birliğindeler. Bu nedenle iyi gelişmelerin yaşanacağını düşünüyorum.

Varlık Fonu tartışmaları hakkında ne düşünüyorsunuz?

Gerçekten enteresan bir gelişme oldu. Farklı. Diğer Varlık Fonları ile karşılaştırmamak gerekir. Yeni portföyler getirebilir. Başarılı bir şekilde yönetilecek olursa Türkiye için iyi olacaktır. Bu konudaki uzmanlarla da görüştük, çok başarılı olabilir.
 

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