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Dünya

Trump’ın 1915 mesajı: Büyük felaket…

Trump, Obama gibi "Meds Yeghern" ifadesini kullandı

24 Nisan 2017 21:07

ABD Başkanı Donald Trump, başkan olduktan sonra Ermeni katliamı için yaptığı ilk açıklamada selefi Barack Obama gibi "Meds Yeghern" ifadesini kullandı. Meds Yeghern, Ermenice “Büyük felaket” anlamına geliyor.

Trump’a mektup: Soykırım olarak tanımlayın

ABD Temsilciler Meclisi'nden 80'i aşkın üye Donald Trump'a ortak mektup göndererek, Başkan'dan 1915 olaylarını "soykırım" olarak tanımlamasını istemişti.

Obama ve Bush ne demişti?

Trump'tan önce iki dönem boyunca başkanlık yapan Obama, seçim kampanyasında 1915 olaylarını "soykırım" olarak tanıyacağına dair söz vermesine karşın, görev başında farklı bir tutum izlemişti. Obama, başkanlık yaptığı yıllardaki 24 Nisan açıklamalarında "soykırım" sözü yerine, Ermenice "büyük felaket” anlamına gelen "Meds Yeghern” ifadesini kullanmıştı.

Trump'tan önceki son Cumhuriyetçi ABD Başkanı olan George W. Bush da "soykırım" dememişti. Bush da görev yaptığı iki dönemdeki açıklamalarında, "soykırım" yerine, "tarihin en büyük trajedilerinden biri" ya da "20'nci yüzyılın en korkunç trajedilerinden biri" gibi ifadeler kullanmayı tercih etmişti.

 

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