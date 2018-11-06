Trump'ı sıkıntılı günler bekliyor; Temsilciler Meclisi'nde çoğunluk demokratlara geçti

T24 Haber Merkezi

Editör: Metin Kaan Kurtuluş, Damla Uğantaş, Gonca Tokyol

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarihinin en kritik ara seçimlerinden biri (6 Kasım 2018) yapılıyor. Donald Trump'ın başkan seçilmesiyle Cumhuriyetçiler ve Demokratlar arasındaki uçurum giderek açılmıştı. Seçim öncesinde halk da yakın zamanda görülmemiş kadar bölünmüş durumda.

TIKLAYIN - Gündem ara seçim: Cumhuriyetçilerin üstünlüğü sürecek mi, Trump döneminin sona ermesi mümkün mü?

ABD halkı oylama ile ABD'nin yasama organı olan Kongre'yi oluşturan Temsilciler Meclisi ve Senato'nun üyelerini seçecek. Temsilciler Meclisi'nin 435 üyesinin tamamı değişirken, Senato'nun 100 koltuğundan 35'i değişecek. Şu an iki mecliste de Cumhuriyetçilerin üstünlüğü var. Demokratlar Temsilciler Meclisi'nde ABD basınına göre çoğunluğu ele geçirdi. Bu, Trump'ın yasa değiştirme planlarını suya düşürmek anlamına geliyor.

TIKLAYIN - ABD ara seçimleri hakkında bilinmesi gerekenler

Federal boyuttaki seçimlerin yanı sıra, 50 eyaletin 36'sı aynı zamanda eyaletlerinin yasama organları için seçim merkezlerine gidiyor.

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ABD'deki ara seçimlerde, TSİ 02:00 itibariyle ilk olarak Indiana ve Kentucky eyaletlerinde sandıklar kapandı. Altı farklı zaman diliminin bulunduğu ABD'de sandıkların kapanış saatleri eyaletlere göre farklılık gösteriyor.

İşte ABD'de yapılan 2018 ara seçimlerindeki son gelişmeler (TSİ):

15:08 T24’ün ABD ara seçimi için yaptığı canlı blog sona erdi.

Demokrat Parti, Temsilciler Meclisi’nde çoğunluğu elde geçirdi. Ocak ayından itibaren demokratlar artık Temsilciler Meclisi’nde çoğunluk partisi haline gelecek. Temsilciler Meclisi’nde kime gideceği hala belli olmayan 23 koltuk var, ama Demokratlar 218 barajını geçtiği için çoğunluğun el değiştirme ihtimali bulunmuyor.

Senato’da Cumhuriyetçiler üstünlüğünü korudu, sadece korumakla kalmadı senatör sayısını da arttırdı. Senato’da hala açıklanmayan 4 koltuk bulunuyor.

Bu sonuçlarla birlikte Cumhuriyetçiler Kongre’deki tekelini kaybetti, Trump artık yasama organlarından bir şey geçirmek istiyorsa Demokratlarla da işbirliği yapmak durumunda kalacak.

14:34 Facebook seçim günü içinde Rus bir internet araştırma ajansına ait olduğu iddia edilen birçok hesabı kapattı.

14:21 Donald Trump sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda birçok kişinin arayıp onu tebrik ettiğini, bu kişiler içinde dünya liderlerinin de olduğunu belirtti.

13:57 Ara şeçimlerde çıkan sonuçların ardından dolar değer kaybetti.

13:32 Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, ara seçimlerde alınan sonuçlardan sebep Trump'ın dış politikasını değiştirmesini beklemenin yanlış olacağını belirtti.

13:04 Georgia eyaletindeki valilik yarışı kıran kırana geçiyor. Hangi partinin adayının kazanacağı hala belli değil.

12:55 Kremlin'in sözcüsü Dmitry Peskov, seçim sonrasında ABD- Rusya ilişkilerinin gelişeceğine inanmadıklarını belirtti.

12:22 Nevada valiliği yarışını demokratlar kazandı. Cumhuriyetçi Brian Sandoval'ın koltuğunu demokrat Steve Sisolak devralıcak.

12:09 Resmi sonuçlara göre cumhuriyetçiler Senato'daki koltuk sayısını arttırdı. Senato'da açıklanmayan sadece 4 koltuk kaldı.

11:41 Demokrat Parti Temsilciler Meclisi'nde çoğunluk için gerekli olan 218 koltuğa resmi olarak ulaştı.

11:19 Alabama ve West Virginia eyaletlerinde seçmenler kürtajın sınırlandırılması yönünde oy kullandı

11:02 Demokratlar başka bir kilit eyalette kazandı: Jacky Rosen seçimi kazandı ve rakibi cumhuriyetçi Dean Heller'in Senato'daki koltuğunu elinden aldı.

10:23 Demokrat Devin Nunes: Temsilciler Meclisi'nin kontrolü ocak ayında demokratlara geçtiğinde Trump hukuktan üstün olmadığını anlayacak.

10:11 Şu ana kadar hiçbir eyaletin valisi resmi olarak belli olmadı. Yeni vali için oylama merkezlerine giden 43 eyaletin 24'ünde cumhuriyetçi aday, 19'unda demokrat aday önde bulunuyor.

09:59 Michigan, esrar kullanımını yasallaştıran 10. eyalet oldu.

09:51 Demokratların resmi olarak Temsilciler Meclisi'nde çoğunluk haline gelmesi için sayımın devam ettiği bölgelerden 9 temsilci çıkarması yeterli olacak.

09:33 Cumhuriyetçiler resmi olarak Senato'daki üstünlüğünü korumayı başardı. Senato'da bulunan 100 koltuğun 95'i açıklandı: Cumhuriyetçilerin 51, demokratların 42 koltuğu bulunuyor. Senato da 2 de bağımsız senatör bulunuyor.

09:32 Resmi olmayan sonuçlara göre Kristi Noem South Dakota'nın ilk kadın valisi olacak

09:21 Sharice Davids, Kansas'tan Temsilciler Meclisine seçildi. Bu sonuçla Davids Temsilciler Meclisi'ne giren ilk kızılderili kadın oldu.

09:19 Etnik milliyetçi Steve King, Iowa'nın 4.bölgesinde tekrar seçildi

09:04 Resmi olmayan sonuçlara göre eşcinsel evlilik yapanların evlilik sertifikasını imzalamayı kabul etmeyen cumhuriyetçi yazman Kim Davis, Kentucky'deki seçim yarışını kaybetti.

08:59 Demokrat Temsilci Elijah Cummings CNN US'e konuştu: Trump'ı yaptıklarından sorumlu tutacağız.

08:50 Beyaz Saray Sözcüsü, "Sonuçlar Trump'ın politikalarında değişikliğe neden olmaz" dedi.

08.22 Başkan Trump, Temsilciler Meclisi’ndeki demokratların liderliğini yapan Nancy Pelosi’yi arayıp, meclisi kazandıkları için tebrik etti.

08:00 ABD'de Kongre ara seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarına göre Demokratlar, Temsilciler Meclisi'nde üstünlüğü Cumhuriyetçilerin elinden aldı.

07:00 Twitter'dan açıklama yapan Donald Trump, "Bu gece muhteşem bir başarıydı, herkese teşekkürler" dedi. Kongre seçimlerinde doğudaki eyaletlerde sandıklar kapanırken batıda oy verme işlemi devam ediyor.

06:00 165 yerde sonuçlar açıklandı. Demokratlar, dört yeri Cumhuriyetçilerden almayı başardı, çoğunluk için 19 yerde daha kazanmaya ihtiyacı var. Şu an itibariyle Demokratlar, Cumhuriyetçilerin elinde bulunan 33 seçim bölgesinde yarışı önde götürüyor.

05:17 CNN'in haberine göre Beyaz Saray'dan bir kaynak, ABD Başkanı Donald Trump'ın seçimleri izlediği partideki genel havayı 'iyi' olarak nitelendirdi ve bunun ana sebebini 'saatin henüz erken olması'na bağladı.

05:01 Demokratlar ikinci bölgeyi de Cumhuriyetçilerden aldı. Florida 27'nci Seçim Bölgesi'ndeki yarışı Demokrat Parti adayı Donna Shalala kazandı.

04:40 Demokratlar 7 eyalette Senato'daki sandalyelerini korudu. Açıklanan ilk sonuçlar Connecticut, Delaware, Maryland, Massachusetts, Pennsylvania, Rhode Island ve Ohio eyaletlerinde Demokrat Senatörlerin yarışı kazanarak, sandalyelerini koruduklarını gösteriyor.

04:35 FiveThirtyEight'in gerçek zamanlı tahminlerine göre, Demokratların Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu ele geçirme ihtimali artıyor.

04:16 CNN, Demokratların Connecticut, Delaware, Maryland, Massachusetts, Ohio ve Rhode Island eyaletlerinde Senato'daki yerlerini koruyacakları tahmininde bulundu.

04:13 Seçimler öncesinde, Demokratların galibiyet elde edeceği tahmininde bulunan analistlerin çoğu, sandıkların açılmaya başlamasıyla da fikirlerinin değişmediğini duyurdu.

04:03 Çekişmeli geçmesi beklenen 64 Temsilciler Meclisi sandalyesinden biri, Virginia'da Demokratların oldu. CNN’in tahminlerine göre, Cumhuriyetçi Barbara Comstock’un yerini Demokrat Jennifer Wexton alacak.

04:00 16 eyalette daha sandıklar kapandı. Sandıkların kapandığı eyaletler arasında Florida, Pennsylvania ve Maryland gibi önemli yerler de bulunuyor.

03:20 11 eyalette oy kullanma işlemi sona erdi.

03:53 ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence’in kardeşi Greg Pence'in Indiana’dan Temsilciler Meclisi’ne seçildiği birçok televizyon kanalı tarafından duyuruldu.

03:30 Kuzey Carolina, Ohio ve Batı Virginia'da sandıklar kapandı.

03:30 Trump’ın zaferle çıktığı son başkanlık seçimleri öncesinde Demokratların adayı olmak için Hillary Clinton’a karşı yarışan Bernie Sanders, yeniden Vermont Senatörü olarak seçildi.

03:17 Associated Press, Temsilciler Meclisi'ne 6 Cumhuriyetçi, 2 Demokrat adayın seçildiğini duyurdu.

03:10 ABD İç Güvenlik birimi (Homeland Security), sıklıkla gündeme gelen seçimlere 'dijital müdahale' iddialarına dair bir açıklama yaptı. Açıklamada, yaşanan teknik sıkıntılara dair herhangi 'kötü niyetli müdahale'nin gözlemlenmediği kaydedildi.

03:07 CNN’in çıkış verilerine göre, seçmenlerin yüzde 75’i kullandıkları oyda ‘aşırılıkçı şiddet’in etkili olduğunu söyledi. Seçmenlerin çeyreği bunun kullandıkları oydaki ‘en önemli faktör’ olduğunu ifade ederken, yarısı ise aşırılıkçı şiddeti seçimi için ‘önemli’ bir unsur olarak nitelendirdi.

02:45 Tesla'nın CEO'su Elon Musk, oy kullandığını Instagram hesabından böyle duyurdu.

02:43 CBS’in yaptığı anlık seçim anketine göre (exit poll), ABD’lilerin yüzde 75’i, ülkelerinin geçmişe kıyasla daha ‘kutuplaşmış’ olduğunu düşünüyor.

02:34 Beyaz Saray’a geldiği günden bu yana Trump’a olan ‘muhalefetiyle’ bilinen CNN’in seçim gecesi için hazırlanan canlı blogunda yapılan yorumda, seçmenlerin büyük kısmının ekonomi konusunda ‘iyi’ ya da ‘muhteşem’ hissettiği kaydedildi.

Cumhuriyetçiler için Demokratlardan daha önemli olduğu kaydedilen ekonominin gidişatının, oy tercihini belirlemede sağlık ve göçmen konusunun arkasında 3. olarak yer aldığı ifade edildi.

02:20 Yetkililer ve sivil toplum örgütleri, çok sayıda kişinin oy kullanmaya gitmesinin ardından ülkenin birçok yerinde eski oy verme makineleri yüzünden seçmenlerin sorunla karşılaştığını ve gecikmelerin yaşandığını aktardı.

02:00 Indiana ve Kentucky eyaletlerindeki sandıkların büyük bir kısmı kapandı.

01:44 ABD Başkanı Donald Trump, seçim gününde de Twitter hesabından yaptığı paylaşımları sürdürüyor. Trump, son olarak Beyaz Saray'ın resmi hesabından yapılan “Ekim, bizim için sadece istihdam açısından önemli değildi. Beklentileri yıktı geçti ve istihdamdaki aylık büyüme açısından en uzun serinin de adı oldu” paylaşımını retweetledi.

01:20 - Sandık çıkış anketlerine göre, oy kullanan seçmenin 3'te 2'si seçimin Donald Trump ile ilgili olduğunu bildirdi.

Seçmenin yüzde 26'sı Trump'a destek vermek için, yüzde 39'u karşı çıkmak oy verirken geri kalan seçmenler Trump'ın bir faktör olmadığını söyledi.

2 yıl öncesine oranla ekonomik koşulların daha olumlu yöne gittiği seçmenler tarafından kaydedilirken ülke genelinde oy kullanmak için oy veren 10 seçmenin yaklaşık 4'ü, ülkenin karşı karşıya kaldığı en önemli sorun olarak sağlık hizmetlerini seçiyor.6 seçmenden biri orta vadede ilk ek oy kullandığını ifade ediyor.

01:15 - Guam'dan ilk seçim sonuçları geldi. Cumhuriyetçi Vali'nin yerinde Demokrat Lou Leon Guerrero seçildi. Guerrero, adanın ilk kadın valisi olacak.

01:10 Facebook, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) ekiplerinin oylama yerlerinde belgesiz göçmenleri aradığı iddiasını içeren sahte gönderileri sildiğini bildirdi. ICE de söz konusu iddiayı yalanladı.

Facebook, her iki tarafın üyelerine oy vermek için yanlış günler bildiren yayınları da kaldırdığını söyledi. CNN'e konuşan Facebook sözcüsü şunları söyledi:

"Ekibimiz, seçimleri yakından izliyor ve hükümetimizle ortaklarımızla düzenli temas halinde. Şimdiye kadar beklenmedik bir şey görmedik. Etkinliği incelemeye devam edeceğiz ve içeriğe hızla tepki göstereceğiz. politikamızı ihlal ediyor. ”

00:45 California'nın Merced bölgesinde Senato adayı olan Anna Caballero, seçim günü erken saatlerde soyuldu.

Yaklık 24 bin dolar değerindeki bilgisayarları çalınan Caballero bir tweet atarak “Her zamankinden daha kararlıyım” dedi.

00:30 Seçim pek çok ilke de sahne oluyor işte Senato seçimlerinden öne çıkan bazı isimler:

Demokrat Stacey Abrams eğer kazanırsa, Georgia'nın ilke Afro-Amerikalı valisi ve ilk kadın valisi ve ülkenin ilk siyah kadın valisi olacak.

eğer kazanırsa, Georgia'nın ilke Afro-Amerikalı valisi ve ilk kadın valisi ve ülkenin ilk siyah kadın valisi olacak. Tallahassee Belediye Başkanı Andrew Gillum Florida'daki yarışı kazanırsa, eyaletin ilk siyah valisi olacak.

Florida'daki yarışı kazanırsa, eyaletin ilk siyah valisi olacak. Ben Jealous , yarışı kazanması halinde Maryland'in ilk Afro-Amerikalı valisi olabilir.

, yarışı kazanması halinde Maryland'in ilk Afro-Amerikalı valisi olabilir. Jared Polis, Colorado 'daki seçimi kazanırsa ülkenin ilk açık eşcinsel erkek valisi olacak.

00:02 Beyaz Saray sözcüsü, Trump'ın seçim gününü başkentte geçirme kararı alması sebebiyle oy verme işlemini geçtiğimiz günlerde posta yoluyla gerçekleştirdiğini açıkladı.

23:51 Seçimlerde ilk sonuçların TSİ 02:00'da açıklanması bekleniyor.

22:50 ABD İç Güvenlik Bakanlığı yetkilileri yaptıkları açıklamada oy kullanılan makinelerde yaşanılan sıkıntıları farkında olduklarını ve bu problemlerin tipik olduğunu belirtti. Yetkililer ayrıca arıza yapan makinelerde tekrarlayan sabit bir problem olmadığını belirtti.

22:46 İddialara göre 12 eyalette seçmenin oy vermesini engelleyen problemler yaşanıyor.

22:25 ABD medyasında Trump'ın dün akşam verdiği bir röportaj tartışma konusu oldu. Trump bahsi geçen röportajda seçim çalışmaları sırasında yaptığı sert çıkışlardan pişmanlık duyduğunu belirtiyor ve keşke daha yumuşak bir üslup kullansaydım diyor.

21:08 Florida eyaletinde bir seçim merkezinin otoparkında silahlı bir kişi tespit edildikten sonra bina güvenlik nedeniyle kilit altına alındı. Merkeze girişler ve çıkışlar 40 dakikalığına durduruldu. Silahı kucağında bir şekilde arabada duran kişi gözaltına alındı. Polisin yaptığı açıklamaya göre silahlı kişi 80'li yaşlarda ve elinde tutuğu silahta mermi bulunmuyordu.

20:30 Trump sosyal medya üzerinden daha önce Cumhuriyetçi Parti adayları ile ilgili attığı destek mesajlarını tekrar paylaşıyor.

19:58 Temsilciler Meclisi'nde azınlıkta bulunan demokratların liderliğini yürütmekte olan Nancy Pelosi, Temsilciler Meclisi'ndeki çoğunluğun Demokrat Parti'ye geçeceğinden yüzde 100 emin olduğunu belirtti.

19:57 Bazı eyaletlerdeki şeçim merkezlerinde oluşan uzun kuyruklar ve arızalı oy verme makineleri sebebiyle bazı seçmenler merkezlerden oy vermeden ayrılıyor.

19:38 Hawaii dışında bütün eyaletlerde oy verme işlemi başladı.

19:16 Trump tarafından azledilen eski FBI Direktörü James Comey oy kullandı. Comey Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda "Oy kullandım, şimdi herkesi oy kullanmaya teşvik etmek için kapılarını çalacağım" yazdı.

19:12 Barack Obama'ya iki dönem başkan yardımcılığı yapan Joe Biden, demokratların Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu sağlayamaması durumunda çok şaşıracağını belirtti. Biden , 2020 seçimlerinde başkan adayı olup olmayacağına Ocak ayında karar vereceğini belirtti.

18:54 The Atlantic'e göre bugün genç nüfüsün çok oy kullanmış olması Arizona, Nevada ve Teksas gibi eyaletlerde cumhuriyetçilerin koltuklarını demokratlara kaybetmesi anlamına gelebilir

18:28 Beyaz Saray'a yakın kaynaklara göre Başkan Trump seçimleri beyaz sarayın durum odasından(war room) takip edecek.

18:20 Başkan Trump seçim günü yaptığı ilk sosyal medya paylaşımında Senatör adayı Josh Hawley'nin dün akşam yapılan mitingden erken ayrıldığı iddilarını yalanladı.

17:59 Güney eyaletlerindeki kötü hava koşulları nedeniyle bazı seçmenlerin seçim merkezine gidemediği söyleniyor. ABD basınında yer alan haberlere göre bazı seçim merkezlerinde kötü hava koşulları nedeniyle elektirk kesintileri yaşanıyor.

17:52 Bir ABD İç Güvenlik Bakanlığı yetkilisi medyada bir çok sahte haberin dolaştığını belirtti ve şu ana kadar ciddi bir olay olmadığını belirtti.

17:36 New York borsası seçim gününe yatay başladı.

17:01 Brooklyn, New York'ta bulunan bir seçim merkezinde görevliler elektronik kilidi açamadığı için seçmenlerin 90 dakika boyunca kapıda kaldığı açıklandı.

16:59 Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, Trump ve Putin'in Paris'de kısa bir görüşme yapacağını açıkladı. Trump pazartesi günü yaptığı açıklamada görüşmenin büyük ihtimalle gerçekleşmeyeceğini belirtmişti.

16:53 Trump, bir ara dönem seçimi sırasında en düşük destek oranına sahip olan ABD Başkanı oldu. Halkın sadece yüzde 39'u hala başkan Trump'a güvendiğini belirtiyor.

16:27 Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, ülkesinin ara seçimlere müdahale edebileceğiyle ilgili iddialara cevap verdi: "Bunlar içi boş iddialar".

15:54 Independent'ta yer alan habere göre bu seçimlerde rekor sayıda kadın aday gösterildi, bu sayede ABD'nin yasama organlarında görev yapan kadın sayısı ciddi sayıda artış gösterebilir.

14:04 Facebook kapatılan hesaplarla ilgili yaptığı açıklamada araştırmalarının devam ettiğini ve günün ilerleyen saatlerinde bir açıklama daha yapacaklarını belirtti. Facebook hesapların bir Rus kurumuyla veya herhangi bir kurumla ilişkisi olup olmadığını da açıklayacaklarını belirtti

14:00 ABD'nin doğu eyaletlerinde oy verme işlemi başladı

13:29 NYT'nin telefon üzerinden yaptığı anketlere göre ABD'de swing state(geçmiş seçimlerde düzenli olarak farklı partilerin kazandığı eyaletler) adı verilen eyaletlerden bazıları olan Michigan ve Iowa'nın çoğu bölgesinde demokratlar önde bulunuyor

12:52 ABD genelinde bazı oy kullanma makinelerinin arıza yaptığı belirtildi. Oy verme işlemi başlamadan önce yapılan saptamalara göre bazı makineler seçmenin oyunu yanlış algılıyor ve verilen oyu değiştirebiliyor. ABD basını bu bilgilerin seçmenin sonuçlara güvenini sarsabileceğini belirtti.

12:36 Ünlü demokratlara bomba yolladığı iddiasıyla yargılanan adam, bugün New York'ta ilk duruşmasına çıkacak. Duruşmanın, ara seçimle aynı gün yapılıyor olmasının gerilime yol açmasından korkuluyor.

12:01 Ara seçim için 35 milyon erken oy kullanıldığı sayıldı, seçimlere rekor katılım olması bekleniyor

09:36 Donald Trump son mitinginin ardından, Cumhuriyetçi Parti'nin Missouri eyaleti adayları için sosyal medya üzerinden destek mesajları paylaştı

06:21 Facebook, FBI'dan gelen bir uyarı üzerine seçmeni etkilemek için manipulasyon yaptığı gerekçesiyle 115 hesabı askıya aldı

04:24 ABD istihbarat birimleri, sosyal medya şirketleri ve seçim görevlileri potansiyel siber saldırılara karşı yüksek alarmda olacak

02:06 Çıkan son anketleri yorumlayan FiveThirtyEight sitesi, Demokrat Parti'nin Temsilciler Meclisi'ni %86 ihtimalle kazanacağını açıkladı

00:01 ABD sermayesi seçim gününe yükselişle girdi