FBI, Facebook'u uyardı: Rusya ABD seçmenini hedef alıyor

ABD'nin istihbarat teşkilatı FBI, sosyal Medya sitesi Facebook'un yöneticilerine sitelerinde Rusya'nın ABD seçmenini etkilemek için adaylar hakkında yanlış bilgi paylaşan ve karışıklık yaratmayı amaçlayan sayfaları olduğu konusunda bir uyarı yolladı. Facebook bu uyarının üzerine 6 Kasım ara seçimleri için oylamanın başlamasına saatler kala 30 Facebook ve 85 İnstagram hesabını sitelerinden kaldırdı.

Facebook'un siber güvenlik birimi başkanı Nathaniel Gleicher konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, kendilerine konuyla ilgili uyarı geldiğini doğruladı. Gleicher hakkında uyarı yapılan sayfaların genel olarak Rusça ve Fransızca yayın yaptığını, ayrıca sayfalardaki paylaşımların genelde ünlüler ve siyaset hakkında olduğunu belirtti.

Amerika Birleşik Devletleri İç Güvenlik Bakanlığı, pazartesi günü yaptığı açıklamada bazı dış güçlerin ve özellikle Rusya'nın seçmeni etkilemek için hamleler yapabileceğini belirten bir açıklama yapmıştı.

Rusya'nın 2016 ABD Başkanlık seçimlerine müdahele ettiği iddiaları bulunuyor.