T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Trump'ı Rusya soruşturmasında temsil eden avukat istifa etti

Avukat John Dowd, Amerikan Washington Post gazetesine gönderdiği e-postada, "Başkanı seviyorum ve ona iyi dileklerimi iletiyorum" dedi. New York Times gazetesine konuşan adı açıklanmayan bir kaynak ise Dowd'u, Trump'ın artan bir şekilde tavsiyelerini görm

29 Nisan 2018 20:30

Rusya'nın ABD'de 2016'daki başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddialarıyla ilgili olarak yürütülen soruşturmada Başkan Donald Trump'ı temsil eden avukat John Dowd istifa etti.

New York Times gazetesinin adını açıklamadığı bir kaynak, baş avukat John Dowd'un, Trump'ın gittikçe artan bir şekilde tavsiyelerini görmezden gelmesi nedeniyle istifa ettiğini söyledi.

John Dowd ise Amerikan Washington Post gazetesine gönderdiği e-postada, "Başkanı seviyorum ve ona iyi dileklerimi iletiyorum" dedi.

Dowd geçen hafta Adalet Bakanlığı'na soruşturmaya son verme çağrısı yapmış ve Trump adına konuştuğunu söylemişti.

Daha sonra ise Trump adına değil kendi adına konuştuğunu belirtmişti.

John Dowd, Başkan Trump'ın uzun zamandır avukatlığını yapan Marc Kasowitz'in istifası sonrası geçen yaz avukat ekibinin başına geçmişti.

Başkan Trump ise son dönemde soruşturmayı yürüten özel yetkili savcı Robert Mueller'i de isim vererek eleştirmeye başlamıştı.

Beyaz Saray da Kremlin gibi Rusya'nın sojn başkanlık seçiöine müdahale ettiği iddialarını reddediyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Avukat John Dowd Amerikan Washington PostNew York TimesDowd TrumpRusya ABDBaşkan Donald TrumpJohn DowdYork TimesJohn Dowd TrumpDowdAmerikan Washington PostAdalet BakanlığıTrumpDowd Başkan TrumpMarc KasowitzRobert Mueller

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24