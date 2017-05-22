Trump'dan istihbarat paylaşımı açıklaması: Ruslarla yaptığım görüşmede İsrail’in adını asla zikretmedim

İsrail'e resmi ziyaret gerçekleştiren ABD Başkanı Donald Trump, ABD’de tartışmalara yol açan Rusya ile istihbarat paylaşma konusuna ilişkin, “Ruslarla yaptığım görüşmede İsrail’in adını asla zikretmedim.” dedi. Ağlama Duvarı’na da bir ziyaret gerçekleştiren Trump, Ağlama Duvarı’nı ilk ziyaret eden ABD Başkanı olmaktan dolayı şeref duyuyorum” ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump, Batı Kudüs’teki tarihi King David Otel'de İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya geldi. Trump, ikili görüşme öncesi düzenlenen ortak basın toplantısında, Rusya ile istihbarat paylaşma konusunda, İsrail’den söz etmediğini belirterek, “Ruslarla yaptığım görüşmede İsrail’in adını asla zikretmedim.” ifadesini kullandı.

Trump, İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin ile ortak basın toplantısında İran ile ilgili söylediği sözlerini de yineleyerek, “Buradan söylüyorum, İran asla nükleer silah sahibi olamayacaktır.” dedi.

"İran'a çağrı yapıyorum"

Trump, selefi Barack Obama döneminde İran ile yapılan nükleer anlaşma için, şu görüşlere yer verdi:

“İran, 2015’te kendisiyle yapılan nükleer anlaşması için ABD’ye minnettarlık duymalıdır. Böylece ABD, İran’ın gelişmesine katkı sağlamıştır. Dolayısıyla İran’a terörist milis güçlere destek vermeyi bırakması çağrısı yapıyorum.”

"Şeref duyuyorum!"

Trump, işgal altındaki Doğu Kudüs’teki kutsal mekanları ziyaretinden duyduğu memnuniyeti de aktararak, “Ağlama Duvarı’nı ilk ziyaret eden ABD Başkanı olmaktan dolayı şeref duyuyorum.” dedi.

İsrail Başbakanı Netanyahu ise ABD ile İsrail arasındaki istihbarat paylaşımının “mükemmel” olduğunu vurgulayarak Trump’a, İran’a yönelik tavrından dolayı teşekkür etti.

Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer, geçen hafta yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşmesinde iki ülkeye yönelik ortak tehditle ilgili bilginin yer aldığı bazı verileri paylaştığını belirtmişti.

ABD Başkanı Trump’ın Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’la paylaştığı ve ABD’de tartışmalara neden olan istihbarat bilgisinin İsraillilerden geldiği iddia edilmişti.