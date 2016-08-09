Trumpa’a kendi sıralarından sert muhalefet



ABD’deki başkanlık yarışında, Cumhuriyetçi Parti cephesinde eşi benzeri olmayan gelişmeler yaşanıyor. Cumhuriyetçi Parti’nin ulusal güvenlik alanındaki en kıdemli elli ismi New York Times gazetesinde yayınlanan mektupta Donald Trump’a oy vermeyeceklerini duyurdu.

“Trump, doğruyu yanlıştan ayırt etme iradesine veya yetkinliğine sahip değil“ denilen mektupta imzacılar Trump‘un başkan olabilmek için gerekli karakter, değerler ve tecrüben yoksun olduğunu savundu. Mektupta Donald Trump’un seçilmesi halinde Amerika tarihinin en pervasız başkanı olacağı ve ABD’nin ulusal güvenlik ve refahını tehlikeye atacağını ifade edildi.

Mektubu imzalayanlar arasında eski Cumhuriyetçi başkanlardan George W. Bush ve Richard Nixon’un kabinelerinde görev almış, ulusal güvenlik alanında önemli ağırlığı olan isimlerin yer alması başkanlık yarışında Cumhuriyetçiler arasında yaşanan parçalanmanın önemine işaret ediyor.

Bu kişiler arasında Amerikan Merkezi Haber Alma Teşkilatı CIA’nin eski başkanlarından Michael Hayden, eski Ulusal Güvenlik Direktörü John Negroponte, eski Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Dünya Bankası Başkanı Robert Zoellick ile eski İç Güvenlik Bakanları Tom Rigde ve Michael Chertoff bulunuyor.

Trump’tan sert yanıt

Cumhuriyetçi Parti başkan adayı Donald Trump‘ın kendi sıralarından yükselen muhalefete yanıtı gecikmedi. Trump mektubun yayınlanmasının ardından yaptığı açıklamada imzacıların politikalarıyla dünyayı daha az güvenli, çok daha tehlikeli bir yer haline getirenler olduğunu, ön plana çıkarak kendilerini ifşa etmelerinin iyi olduğunu, böylelikle dünyanın içinde bulunduğu durumdan kimin sorumlu olduğunun da anlaşıldığını kaydetti. Trump ayrıca imzacıları, “Güce tutunmaya çalışan başarısız olmuş Washington eliti” olarak nitelendirdi.

Vergi indirimi sözü

Öte yandan başkanlık yarışına devam eden Trump vergi indirimi sözü verdi. Başkan adayı aileler ve şirketlere vergi indirimi yapılacağını söyleyerek altyapı yatırımlarıyla ülkeyi geleceğe taşıma vaadinde bulundu. Detroit Ekonomi Kulübü’nde yaptığı konuşmada Trump, Demokrat Partili rakibi Hillary Clinton’un geçmişi temsil ettiğini kendisinin ise geleceği temsil ettiğini savundu.

Karşı aday girişimi

Bunla birlikte Trump’a muhalif Cumhuriyetçi cephe içersinden başkanlık yarışına yeni bir aday katıldı. Eski CIA yetkililerinden ve Cumhuriyetçi Parti’nin eski Temsilciler Meclisi danışmanlarından Evan McMullin, başkanlık yarışına bağımsız aday olarak gireceğini duyururken, “Amerikan halkı Donald Trump ve Hillary Clinton’dan daha iyisini hak ediyor“ dedi. Bununla birlikte siyasi gözlemciler McMullin’a çok şans tanımıyor. Gözlemciler,McMullin‘in Amerikan halkı tarafından çok tanınmıyor olduğuna dikkat çekerken başkanlık yarışına resmen katılabilmesi için gerekli bürokratik engelleri aşmasının da güç olduğunu vurguluyor.