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Dünya
Deutsche Welle

Trump’a Wisconsin darbesi

ABD’de başkan aday adaylarının ön seçim yarışı Wisconsin eyaletinde devam etti. Cumhuriyetçi ve Demokrat delegelerin oylamalarında favori adaylar Trump ve Clinton, rakiplerinin gerisinde kaldı.

06 Nisan 2016 12:11


ABD'nin Wisconsin eyaletinde Cumhuriyetçi ve Demokrat delegelerin başkan aday adayları için yaptığı oylama sonuçlandı. Cumhuriyetçi Partideki ön seçimlerde sağ popülist ve İslam karşıtı söylemiyle tartışmalı bir isim olan milyarder iş adamı Donald Trump, partili rakibi Ted Cruz karşısında ağır yenilgiye uğradı.

Demokrat partideki ön seçimlerde ise senatör Bernie Sanders, başkan adaylığı için favori görülen Hillary Clinton'ı geride bıraktı.

Amerikan televizyon kanalı CNN, Cumhuriyetçilerin ön seçimlerinde Cruz'un yaklaşık yüzde 50 oranında oy aldığını, Trump'ın oy oranının yüzde 33'te kaldığını bildirdi. CNN'in haberine göre Demokratlar'da ise Sanders yüzde 56, Clinton yüzde 44'lük oy aldı.

Trump ve Clinton favori

Ancak Cumhuriyetçilerde Trump, Demokratlarda ise Clinton ülke çapında başkan adaylığı için favori konumlarını koruyor. Siyasi gözlemciler, Wisconsin'deki yenilginin ardından Trump'ın temmuz ayında başkan adayının belirleneceği nihai oylamada gerekli olan bin 237 delege oyuna ulaşmasının daha zor olacağına dikkat çekiyor. Ön seçim sürecinde şu anki aşamada yaklaşık olarak Trump 740, Cruz ise 500 delege oyu toplamış durumda.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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