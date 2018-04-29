T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Trump'a Twitter'da takipçilerini engellediği için dava açıldı

ABD Başkan Donald Trump, sosyal medya platformu Twitter'da kullanıcıları engellediği için mahkemeye verildi. Davayı açanlar, Trump'ın davranışının ABD Anayasası'nın ifade özgürlüğünü güvence altına alan 1'inci maddesine aykırı olduğunu savundu.

29 Nisan 2018 20:30

ABD Başkan Donald Trump, sosyal medya platformu Twitter'da kullanıcıları engellediği için mahkemeye verildi. Davayı açanlar, Trump'ın davranışının ABD Anayasası'nın ifade özgürlüğünü güvence altına alan 1'inci maddesine aykırı olduğunu savundu.

Columbia Üniversitesi'ne bağlı Knight First Amendment Enstitüsü'nün ve 7 bireysel katılımcının Salı günü açtığı davada, Trump'ın 'eleştiri, alay veya itiraz eden yorumlarla' tweetlerini cevaplayan bir dizi hesabı engellediği iddia ediliyor.

New York'ta açılan davanın dilekçesinde, Trump'ın bu hesapları engellemesinin 'muhalefeti bastırmak için anayasaya aykırı bir çaba' olduğu öne sürülüyor.

ABD Anayasası'nın 1'inci maddesi, din, ifade, toplanma ve dilekçeyle itiraz haklarını güvence altına alıyor.

Dava dilekçesinde, Trump'ın Twitter'ı politikalarına ilişkin açıklama yapmak için kullanması nedeniyle, kullanıcıları görüşleri itibariyle engelleyemeyeceği kaydediliyor.

Donald Trump, Twitter'ı sıklıkla açıklama yapmak için kullanıyor. Beyaz Saray sözcüsü Sean Spicer geçen ay Trump'ın kendi tweetlerini "resmi açıklamalar" olarak değerlendirdiğini söylemişti.

Twitter kullanıcıları kendilerini engelleyen hesapların tweetlerini göremiyor ve bunlara yanıt veremiyor.

Davayı açanlar, Trump'ın bu uygulamasının "anayasaya aykırı" ilan edilmesini ve mahkeme emriyle engellemelerin kaldırılmasını talep ediyor.

Knight First Amendment Enstitüsü, geçen hafta Başkan Donald Trump'a bir mektup yollayarak, engellemeler kaldırılmazsa kendisine karşı dava açılacağı uyarısında bulunmuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ABD Başkan Donald TrumpTwitterDavayıTrumpABD AnayasasıColumbiaKnight First Amendment EnstitüsüSalıYorkAnayasasıTrump TwitterDonald Trump TwitterBeyaz SaraySean SpicerFirst Amendment EnstitüsüBaşkan Donald Trump

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24