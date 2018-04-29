Trump'a Twitter'da takipçilerini engellediği için dava açıldı

ABD Başkan Donald Trump, sosyal medya platformu Twitter'da kullanıcıları engellediği için mahkemeye verildi. Davayı açanlar, Trump'ın davranışının ABD Anayasası'nın ifade özgürlüğünü güvence altına alan 1'inci maddesine aykırı olduğunu savundu.

Columbia Üniversitesi'ne bağlı Knight First Amendment Enstitüsü'nün ve 7 bireysel katılımcının Salı günü açtığı davada, Trump'ın 'eleştiri, alay veya itiraz eden yorumlarla' tweetlerini cevaplayan bir dizi hesabı engellediği iddia ediliyor.

New York'ta açılan davanın dilekçesinde, Trump'ın bu hesapları engellemesinin 'muhalefeti bastırmak için anayasaya aykırı bir çaba' olduğu öne sürülüyor.

ABD Anayasası'nın 1'inci maddesi, din, ifade, toplanma ve dilekçeyle itiraz haklarını güvence altına alıyor.

Dava dilekçesinde, Trump'ın Twitter'ı politikalarına ilişkin açıklama yapmak için kullanması nedeniyle, kullanıcıları görüşleri itibariyle engelleyemeyeceği kaydediliyor.

Donald Trump, Twitter'ı sıklıkla açıklama yapmak için kullanıyor. Beyaz Saray sözcüsü Sean Spicer geçen ay Trump'ın kendi tweetlerini "resmi açıklamalar" olarak değerlendirdiğini söylemişti.

Twitter kullanıcıları kendilerini engelleyen hesapların tweetlerini göremiyor ve bunlara yanıt veremiyor.

Davayı açanlar, Trump'ın bu uygulamasının "anayasaya aykırı" ilan edilmesini ve mahkeme emriyle engellemelerin kaldırılmasını talep ediyor.

Knight First Amendment Enstitüsü, geçen hafta Başkan Donald Trump'a bir mektup yollayarak, engellemeler kaldırılmazsa kendisine karşı dava açılacağı uyarısında bulunmuştu.