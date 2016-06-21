Trump'a saldırı planlayan kişi yakalandı



ABD'de Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump'a Las Vegas'taki seçim etkinliği sırasında bir saldırı planlanlandığı açıklandı. Mahkeme tutanaklarına göre 19 yaşındaki saldırgan Trump'un miting düzenlediği Las Vegas'taki Treasure Island Casino'da gözaltına aldı. Bir güvenlik görevlisinin silahını çalmaya çalışırken yakalanan zanlı, sorgusunda imza almak istediğini söyleyerek Trump'a yaklaşmayı planladığını anlattı. Saldırgan, kendi olanaklarıyla Kaliforniya'dan Las Vegas'a Trump'ı öldürmek için geldiğini söyledi.

Zanlının güvenlik görevlisinin silahını almak istediği sırada 70 yaşındaki Trump'a ne kadar uzaklıkta olduğu bilinmiyor.

Polis zanlının olaydan bir gün önce bir atış alanında talim yaptığının tespit edildiğini belirtti. Zanlının burada ilk kez silah kullandığı kaydedildi. 19 yaşındaki zanlı Trump'ı öldürmeyi bir yıldır planladığını ve serbest kaldığında bunu tekrar deneyeceğini söyledi.

19 yaşındaki zanlının İngiliz olduğu tahmin ediliyor. Mahkeme tutanaklarına göre zanlı yakalandığı sırada üzerinden İngiltere'den alınmış bir ehliyet çıktı. Zanlı polise bir buçuk yıldır New Jersey eyaletindeki Hoboken'de yaşadığı bilgisini verdi.

Las Vegas Review-Journal'in haberine göre mahkeme zanlının ifadesinin alınmasının ardından tutuklu kalmasına karar verdi. Mahkeme zanlının kefaletle salıverilmesine izin vermedi. Hakim George Foley kefalete, güvenlikle ilgili endişeler nedeniyle karşı çıktığını belirtti. Gazete, yetkililere dayandırarak verdiği haberinde, zanlının otizmin bir çeşidine sahip olduğunu ileri sürerek zanlının oturum süresinin sona ermesinin ardından otomobilde yaşadığını belirtti.