T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Trump'a saldırı planlayan kişi yakalandı

ABD'de Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump'a seçim mitingi sırasında saldırı girişiminde bulunan 19 yaşında bir zanlı yakalandı.

21 Haziran 2016 12:54


ABD'de Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump'a Las Vegas'taki seçim etkinliği sırasında bir saldırı planlanlandığı açıklandı. Mahkeme tutanaklarına göre 19 yaşındaki saldırgan Trump'un miting düzenlediği Las Vegas'taki Treasure Island Casino'da gözaltına aldı. Bir güvenlik görevlisinin silahını çalmaya çalışırken yakalanan zanlı, sorgusunda imza almak istediğini söyleyerek Trump'a yaklaşmayı planladığını anlattı. Saldırgan, kendi olanaklarıyla Kaliforniya'dan Las Vegas'a Trump'ı öldürmek için geldiğini söyledi.

Zanlının güvenlik görevlisinin silahını almak istediği sırada 70 yaşındaki Trump'a ne kadar uzaklıkta olduğu bilinmiyor.

Polis zanlının olaydan bir gün önce bir atış alanında talim yaptığının tespit edildiğini belirtti. Zanlının burada ilk kez silah kullandığı kaydedildi. 19 yaşındaki zanlı Trump'ı öldürmeyi bir yıldır planladığını ve serbest kaldığında bunu tekrar deneyeceğini söyledi.

19 yaşındaki zanlının İngiliz olduğu tahmin ediliyor. Mahkeme tutanaklarına göre zanlı yakalandığı sırada üzerinden İngiltere'den alınmış bir ehliyet çıktı. Zanlı polise bir buçuk yıldır New Jersey eyaletindeki Hoboken'de yaşadığı bilgisini verdi.

Las Vegas Review-Journal'in haberine göre mahkeme zanlının ifadesinin alınmasının ardından tutuklu kalmasına karar verdi. Mahkeme zanlının kefaletle salıverilmesine izin vermedi. Hakim George Foley kefalete, güvenlikle ilgili endişeler nedeniyle karşı çıktığını belirtti. Gazete, yetkililere dayandırarak verdiği haberinde, zanlının otizmin bir çeşidine sahip olduğunu ileri sürerek zanlının oturum süresinin sona ermesinin ardından otomobilde yaşadığını belirtti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

ABD CumhuriyetçilerinDonald TrumpCumhuriyetçi PartiDonald Trump Las VegasTrumpLas Vegas Treasure Island CasinoKaliforniya Las Vegas TrumpNew JerseyHobokenVegas Review-JournalGeorge FoleyDeutsche Welle Türkçe Reuters/dpa HT/BK

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak, MHP'nin voleybolcuları hedef alan Birol Şahin tutumunu eleştirdi: MHP,...

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24