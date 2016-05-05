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Dünya
Deutsche Welle

Trump’a Rolling Stones ambargosu

ABD’de cumhuriyetçilerin muhafazakar başkanlık adayı Donald Trump seçim kampanyalarında Rolling Stones’un şarkısını kullanamayacak.

05 Mayıs 2016 20:38


"You Can't Always Get What You Want"… Efsane Rock grubu The Rollin Stones bu bestesini ABD'de Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Donald Trump'ın seçim kampanyalarında kullanmasına izin vermedi. Dünyaca ünlü Rock yıldızları bugün bir açıklama yayınlayarak, Trump'a “şarkılarını kullanması için hiç bir zaman izin vermediklerini” bildirdi ve Trump'ın bundan sonra bu şarkıyı kullanmamasını istedi.

Müzsiyenler Trump'a mesafeli

Tartışmalı emlâk kralı, milyarder Trump seçim kampanyalarında Rolling Stones klâsiklerinden “You Can't Always Get What You Want" (İstediğini her zaman alamazsın) adlı şarkıyla seçmeni coşturmaya çalışıyordu. Aldığı son başarılardan ve aynı partiden siyasi rakibinin havlu atmasından sonra başkan adaylığı neredeyse kesinleşen Trump'a Rollin Stones'dan önce başka müzisyenler de mesafe koymuşlardı.

Örneğin Amerikalı Rapçi Everlast, eski grubu House of Pain ile seslendirdiği “"Jump Around" adlı parçanın Trump tarafından seçim kampanyalarında kullanılmasına karşı çıkmıştı. Neil Young, R.E.M, Adele gibi sanatçı ve gruplar da müziklerinin seçim kampanyalarında kullanılmasını istemiyorlar.

Daha önceki yıllarda da Almanya'da Hristiyan Demokrat Birlik partisinin (CDU) Angela Merkel için düzenlediği kampanyarda Rolling Stones'un “Angie” adlı parçasını kullanmasına ünlü Rock grubu onay vermemişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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