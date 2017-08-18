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Dünya

Trump'a iki kere oy vermek isteyen kadın 2 yıl ceza aldı

Rote, Trump’ın seçimlerde hile yapılacak demesi üzerine ilk kullandığı oyunun Demokratların adayı Hillary Clinton’a yazılmasından korktuğu için yeniden oy kullandığını iddia etmişti

18 Ağustos 2017 17:05

Amerika Birleşik Devletleri’nin Iowa Eyaleti’nde geçtiğimiz başkanlık seçimlerinde Donald Trump’a iki kere oy vermek isteyen Terri Lynn Rote, iki yıl cezaya çarptırıldı.

Bölge yargıcı Robert Hanson geçtiğimiz salı günü sonuçlanan 56 yaşındaki Terri Lynn Rote’nin davasında sanığı suçlu buldu. 21 Ekim’de tutuklanan sanığın iki senelik cezası şartlı tahliyeye çevrilirken 750 Dolar’da para cezası verildi.

8 Kasım’daki seçimlerde kendi yazılı olduğu sandıkta oy kullanan Rote daha sonra Des Moines seçim bölgesine giderek ikinci defa oy kullanmak isterken yakalanmıştı. Rote, Trump’ın seçimlerde hile yapılacak demesi üzerine ilk kullandığı oyunun Demokratların adayı Hillary Clinton’a yazılmasından korktuğu için yeniden oy kullandığını iddia etmişti.

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