Trump'a iki kadından daha taciz suçlaması

ABD'de başkanlık seçimine bir aydan az bir süre kala, Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump hakkında yapılan cinsel taciz suçlamalarına yenileri eklendi.

Washington Post'a konuşan Kristin Anderson, 1990'larda New York'ta bir gece kulübünde Trump'ın eteğini kaldırarak kendisini elle taciz ettiğini söyledi.

46 yaşındaki Anderson, garsonluk yaptığı Manhattan'daki kulüpte Trump'ın iç çamaşırları üzerinden kendisine dokunduğunu belirtti.

Anderson yaşadıklarını "iğrenç ve bunalıma sürükleyici" olarak niteledi.

Bir diğer suçlama da Donald Trump'ın bir zamanlar yönettiği, "Apprentice" (Çırak) adlı televizyon şovunun bi yarışmacısı olan Summer Servos'dan geldi.

Servos Los Angeles'ta bir otelde Trump'ın cinsel organını kendisine dokundurduğunu iddia etti.

Basına konuşan kadınlar için "korkunç yalancılar" ifadesini kullanan Trump ise suçlamaları reddediyor.

O gece kendisini taciz eden kişinin Trump olduğunu çok net hatırladığını belirten Anderson, "Cinsel bir saldırı gibi değildi. Onun bunu neden yaptığını bilmiyorum. Sanki sadece bunu yapabileceğini ve sonunda hiçbir şey olmayacağını kanıtlamak için yaptı" dedi.

O gece Trump'la aralarında hiçbir konuşma geçmediğini, hatta göz göze bile gelmediklerini belirten Anderson "Trump o hareketi yaparken çok soğukkanlıydı" diye konuştu.

Washington Post, Anderson'un başından geçenleri 3. bir kişiden duyduklarını, Anderson'un gazeteye konuşmadan önce birkaç gün düşündüğünü belirtti.

Trump'ın sözcüsü Hope Hicks Washington Post'a gönderdiği e-posta'da "Trump, bedava popülerlik kazanmak isteyen biri tarafından yapılan bu sahte iddiayı şiddetle reddediyor. Bu tamaman saçmalık" yazdı.

Cumhuriyetçi başkan adayı hakkında bir diğer iddia ise, tanınmış insan hakları avukatı Gloria Allred tarafından ortaya atıldı.

Allred, Trump'ın tacizine uğradığını iddia eden "Apprentice" (Çırak) şovunun eski yarışmacılarından Summer Zervos ile birlikte Los Angeles'ta basın toplantısı düzenledi.

Apprentice'in 5. sezon yarışmacılarından olan Zervos, Trump'ın kendisini iş olanaklarını görüşmek üzere çağırdığında taciz ettiğini söyledi.

Zervos, Trump'ın kendisini 2007'de Beverly Hills'teki bir otelde bulunan bungalova davet ettiğini ve onu dudaklarından öperek karşıladığını söyledi.

Trump'ın kendisinden koltukta yanına oturmasını istediğini belirten Zervos "Sonra omzumdan tuttu, beni saldırgan bir şekilde öpmeye başladı ve elini göğüslerimin üzerine koydu" dedi.

Gözyaşları içinde karşı koyduğunu belirten Zervos, Trump'ın kendisini yatak odasına götürmeye çalıştığını ve karşı koyunca cinsel organını ona dayamaya çalıştığını belirtti.

Daha önce de ünlü komedyen Bill Cosby'nin taciz davasında kurbanları savunan Avukat Allred, Trump'a "Kendinden utanmalısın" dedi.

Trump dün Florida'daki mitinginde suçlamaları reddederek "taciz iddialarını çürütecek sağlam delilleri" olduğunu söylemişti.

Cumhuriyetçi Parti'nin başkan yardımcısı adayı Mike Pence de bugün taciz iddialarını yıkacak yeni deliller göstereceklerini açıkladı.

Pence ayrıca "siyaset makinesi" olarak nitelediği Demokrat Parti'nin başkan adayı Hillary Clinton'ı gerçek konulardan kaçınmak için yalan ve iftiraya başvurmakla suçladı.

Bugün yapılan son kamuoyu yoklamalarında Clinton yüzde 49'la önde görünüyor. Trump'ın oy oranı ise yüzde 40.

Trump hakkında geçen haftadan bu yana ortaya atılan cinsel taciz suçlamalarının ardından 10'dan fazla üst düzey Cumhuriyetçi siyasetçi Trump'a desteklerini geri çekti.

ABD'de başkanlık seçimi 8 Kasım Salı günü yapılacak.