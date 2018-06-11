Trump'a göre Kim Jong Un ile görüşmesi "gayet iyi" olabilir

Deniz Kılınç / İstanbul, 11 Haziran (DHA) – ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un’la olan görüşmesinin “gayet iyi olabileceğini” söyledi.

Kim Jong Un ile yarın Singapur’da gerçekleşecek olan tarihi zirveye ev sahipliği yapmaları sebebiyle Trump, teşekkürlerini sunmak için Singapur Başbakanı Lee Hsien Loong ile bir araya geldi.

İkili görüşme sonrasında Trump, Kim Jong Un’la görüşme kararınının “oldukça bilinçli bir şekilde” verildiğini belirtirken, şöyle konuştu: “Yarın çok önemli bir görüşmemiz var ve görüşme sonrası her şeyin gayet iyi olabileceğini düşünüyorum.”

