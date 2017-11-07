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Dünya

Trump’a el hareketi yapan kadın işten atıldı

"Bazı açılardan her zamankinden daha iyiyim"

07 Kasım 2017 12:28

ABD’de Başkan Donald Trump’ın konvoyu geçerken el işareti yapan bisikletli kadın, işinden oldu.

Virginia’da geçtiğimiz hafta ABD Başkanı Donald Trump’ın konvoyuyla geçtiği sırada ilginç bir olay yaşanmıştı.

Juli Briskman isimli bisikletli bir kadın, konvoya el işareti yapmıştı. Konvoydakiler durmayarak yoluna devam etmişti.

50 yaşındaki Briskman’ın fotoğrafı özellikle sosyal medyada büyük ilgi görmüştü.

Fotoğrafın internette yayılmasının ardından Briskman’ın çalıştığı Akima LLC isimli şirket, sözkonusu fotoğrafı sosyal medya hesabından silmesini istedi. Bu talebi reddeden Birskman, işinden kovuldu.

Pişman olmadığını dile getiren Briskman, "Bazı açılardan her zamankinden daha iyiyim. Ülkemizin gittiği yöne kızgınım” ifadelerini kullandı.

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