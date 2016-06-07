‘Trump'a dilediğini yapmak isteyenler’e özel oyun

İngiltere merkezli video oyun geliştiricisi Bossa Studios, ABD’de Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump’ın ameliyat edildiği bir oyun simülasyonu geliştirdi.

Sputnik’in haberine göre, Bossa Studios’un Surgeon Simulator kapsamında piyasaya sürdüğü ve ‘Inside Donald Trump’ (Donald Trump’ın içinde) ismini verdiği oyun modu, video oyun severlere Trump’a ‘dilediklerini yapabilmeleri’ imkanı sunuyor.

Oyunda bir ameliyat masasında ABD bayrağı desenli yastığa yatan Trump’a açık kalp ameliyatı yapmak, iç organlarını sökmek, karaciğerinin yerine böbrek koymak gibi hareketler serbest. Simüasyonun tanıtım videosunda cerrahın Trump’ın saçından çektiği ve milyarder başkan adayına ruj sürdüğü de görülüyor.

Ameliyat aletleri arasında ise testere, ateş çubuğu gibi medikal olmayan aletlerin yanı sıra Trump’ı kılıktan kılığa sokmaya yarayacak makyaj malzemeleri de mevcut.