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Dünya

Trump’a destek tarihi düşük düzeylere geriledi

Hilal Sarı / İstanbul, 30 Ekim (DHA) – Yeni yapılan bir araştırmaya göre, seçildiğinin birinci yılında ABD Başkanı Donald Trump’ı destekleyenlerin oranı tarihi düşük düzeylere geriledi

30 Ekim 2017 14:55

Hilal Sarı / İstanbul, 30 Ekim (DHA) – Yeni yapılan bir araştırmaya göre, seçildiğinin birinci yılında ABD Başkanı Donald Trump’ı destekleyenlerin oranı tarihi düşük düzeylere geriledi.
Amerikalıların sadece yüzde 38’i başkan Trump’un işinden memnunken, vatandaşların yüzde 58’i Trump’ın görevini iyi yapamadığını düşünüyor. NBC ve Wall Street Journal’ın birlikte yaptığı araştırmaya göre bu oran Trump yönetime geçtiğinden beri aldığı en düşük desteğe işaret ediyor. Ayrıca 23 Ekim – 26 Ekim tarihlerinde yapılan araştırma, Donald Trump’ın göreve gelmesinin birinci yılında, önceki başkanlara göre de tarihi düşük düzeylerde bir destek aldığını gösteriyor.
Barack Obama Beyaz Saray’daki ilk görev döneminde yüzde 51 desteğe sahipken, George W. Bush’un 11 Eylül saldırılarından sonraki haftalarda aldığı destek yüzde 88 düzeylerindeydi.
Trump’ın aldığı destek konu başlıklarına göre incelendiğinde en fazla desteği Texas ve Lousiana eyaletlerindeki kasırgaları, ekonomiyi ve ‘Başkomutanlık’ rolünü ele alış yönteminden aldığı gözlemlendi. Fakat Trump bu ayın başında Las Vegas’ta gerçekleşen silahlı saldırı konusuna yaklaşımıyla sadece yüzde 33 destek buldu.  

 

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