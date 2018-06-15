Trump'a, çocuklarına ve vakfına dava

ABD Başkanı Donald Trump'a, üç çocuğuna ve Trump'ın adını taşıyan vakfa "devamlı yasa dışı faaliyetlerde bulunma” suçlamasıyla dava açıldı.

ABD'nin New York Başsavcısı Barbara Underwood, selefi Eric Schneidermann tarafından başlatılan ve 21 aydır süren soruşturma sonucunda Donald J. Trump Vakfı ile Trump’ın ABD başkanı olmak için yürüttüğü seçim kampanyası arasında "yüksek miktarlarda kanunsuz siyasi işbirliği” ile "tekrarlanan ve gönüllü bir şekilde kendi çıkarına uygun olarak işlem yapma” faaliyetlerinin tespit edildiğini belirtti. Başsavcı Underwood açtığı davada Donald J. Trump Vakfı’nın tasfiye edilmesini istedi. Underwood ayrıca Trump, oğulları Donald Jr. Trump ve Eric Trump ile kızı İvanka Trump'a New York'taki yardım kuruluşlarına başkanlık edememe cezasının getirilmesini talep etti.

Underwood yaptıkları soruşturma ile Donald J. Trump Vakfı’nın Donald Trump’tan veya onun sahibi olduğu işlerden kar amacı gütmeyen kuruluşlara yapılacak ödemeler için bir "çek defteri” görevi görmekten daha fazlasının olmadığını ortaya koyduğunu söyledi. Yapılan ödemelerde yasallık amacına dikkat edilmediğine değinen Underwood, “Şahsi vakıflar böyle işlememeli” dedi.

Herhangi bir vakfı yönetememe cezası isteniyor

Açılan dava ile 2 milyon 800 bin dolar tutarında zararın tazmin edilmesi ve para cezalarının ödenmesi istenirken, aynı zamanda Donald Trump'a 10 sene, çocuklarına da birer sene boyunca herhangi bir New York vakfında başkanlık yapamama yasağı getirilmesi talep edildi.

ABD Başkanı Trump, hakkında dava açılmasına tepkisini Twitter üzerinden gösterdi. Trump yaptığı paylaşımda vakfının aldığı paradan daha yüksek bir miktarda yardım yaptığını söyledi ve bu davada anlaşmaya varmayacağını belirtti.

Donald J. Trump Vakfı da bir açıklama yayınlayarak açılan davayı eleştirdi. Davayı "siyasetin en kötü hali” olarak nitelendiren vakıf, Başsavcı Underwood'un fonlardan arta kalan 1 milyon 700 bin doları “siyasi çıkar için rehin tuttuğunu” belirtti.

rtr,dpa/DÇÜ,BÖ

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