Trump’a bir tepki de UCLG’den geldi

Sinan KRORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)- ABD Başkanı Donald Trump’un, Kudüs’ün uluslararası hukuk tarafından da kabul edilen özel statüsünü hiçe sayarak İsrail’in başkenti olarak tanıma kararına bir tepki de, çalışmalarını Çin’in Hangzhou şehrinde sürdüren Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatı\'ndan (UCLG) geldi.

6 Aralık’da başlayan ve halen devam eden UCLG Dünya Konseyi’nde Türk delegasyonunun girişimleri ile ,ABD Başkanı Donald Trump’un Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıma kararına tepki olarak yayınlanan ortakr deklerasyon, konsey toplantısında okunarak kamuoyuna açıklandı. UCLG Dünya Konyesi üyesi ve Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver, uluslararası hukuk normlarında geçerli olan Kudüs’ün özel statüsünün bütün hukuk değerleri adeta gasp edilerek ABD Başkanı Trump tarafından yok sayılmasının hiçbir geçerli nedeni olamayacağını belirtti. Ünver açıklamasında, tüm dünyada tepki ile karşılanan Trump’un Kudüs’ün İsrail’in başkenti olarak tanıma kararına karşı 130 ülkeden 300 bine yakın delegenin katılımı ile gerçekleştirilen UCLG Dünya Konyesi’nde,Türk delegasyonunun girişimi ile hazırlanan deklerasyon okunduğunu dile getirdi. Deklerasyonda UCLG’nin Kudüs’ün uluslararası hukukça tanımlanan statüsünün bu konudaki kararlara uygun olarak tanınması gerektiği ifade edildi. 6 maddelik deklerasyonda şu ifadeler yer aldı:

\"\'9 Aralık 2017 tarihinde Dünya Konseyi toplantısı vesilesiyle Hangzhou’da bir araya gelen Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatı aşağıdaki görüşleri belirtirler. Kudüs’ün uluslararası hukukça tanımlanan statüsünün bu konudaki kararlara uygun olarak tanınmalıdır. Filistin halkının haklarının desteklenmesi ve geniş kapsamlı çözümler bulunması gerektiğine inanıyoruz. Teklif edilen çözümlerin şehrin sakinleri arasında barış ve uyumu güçlendirmesi, nefret yada bölünmeye katkıda bulunmaması gerekmektedir. Barış sürecinin korunması ve bu süreci riske atabilecek tüm önlemlerden kaçınılması gerekmektedir. Bu konudaki hiçbir karar tek taraflı olarak alınmamalıdır. UCLG çatısı altında bir araya gelen yerel ve bölgesel yönetimler olarak bizler uluslararası ilişkilerin istikrarlı şekilde sürdürülmesinde uluslar arası hukukun geçerli olması ve çatışmalara son verilerek Kudüs’ün özel statüsünün korunması gerekliliğini vurgularız.\"



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