Trump'a bir darbe de eski kampanya direktörü Manafort'tan

ABD Başkanı Donald Trump'ın eski kampanya direktörü Paul Manafort, Rusya soruşturmasını yürüten özel yetkili savcı Robert Mueller ile anlaşmaya vardı.

"ABD'ye karşı gizli anlaşma yapmak" ve "adaleti engellemek için komplo kurmak" suçlarını kabul eden Manafort, itirafçı oldu. Başkan Donald Trump ise bu son gelişmeyle ilgili olarak henüz bir açıklama yapmadı.

Geçen ay yolsuzluk, banka usülsüzlüğü ve banka hesaplarını gizlemek dahil sekiz ayrı suçlama getirilen Manafort bugün başkent Washington'daki federal mahkemede yargıç karşısına çıktı.

69 yaşındaki Paul Manafort, Başkan Trump'ın yakın çevresindeki kilit önem taşıyan isimlerden biriydi. Ancak Trump eski danışmanıyla arasına bir süre önce mesafe koymuştu.

Manafort, hakkında açılan ikinci davada kara para aklama ve lobicilik faaliyetlerinde ihlallerde bulunduğu suçlamalarıyla karşı karşıya.

Flynn ve Cohen de itirafçı olmuştu

Trump'ın eski ulusal güvenlik danışmanı Michael Flynn ve eski avukatı Michael Cohen de daha önce savcıyla anlaşıp itirafçı olmuştu.

Yaklaşık iki hafta önce Manafort ile bağlantılı bir siyasi danışman olan Sam Patten da yabancı bir grup için yürüttüğü lobi faaliyetlerini yetkililere bildirmediğini itiraf etmişti.

ABD vatandaşı Patten, Ukrayna'da Rusya yanlısı bir siyasi parti lehine ülkesinde ajanlık yapmakla suçlanmıştı.