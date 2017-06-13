Trump'a anayasayı ihlal davası

ABD'nin Maryland ve District of Columbia eyaletlerinin başsavcıları, Başkan olduktan sonra kanunlardaki yolsuzluk karşıtı hükümleri ihlal ettiği gerekçesiyle Başkan Donald Trump hakkında dava açtılar. Dava gerekçesinde Trump'ın şirketlerine yurt dışından yapılan ödemelerin Amerikan Anayasası'na aykırı olduğu belirtiliyor. İddiaları geri çeviren Beyaz Saray davanın siyasi amaçlı olduğunu duyurdu. Ocak ayında da sivil toplum kuruluşları, çıkar çelişkisi içinde olduğu gerekçesiyle Donald Trump hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Donald Trump göreve başlarken şirketinin yönetimini oğullarına devretmişti. Ancak Başkan'ın şirketin sahibi olması dolayısıyla bundan böyle de ticari işletmelerinden gelir elde etme imkânının bulunması tepkiyle karşılanmıştı. Trump Organization adlı şirketin sahibi olduğu oteller arasında Washington'daki International Hotel de bulunuyor. ABD Anayasası devlet görevlilerinin Kongre'nin onayı olmadan yabancı devletlerden hediye almasını men ediyor.

Bölge savcıları Başkan Trump'a yurt dışından ödeme yapılmasının yasaklanmasını talep ediyorlar. ABD Adalet Bakanlığı konuyla ilgili açıklama yapmayı reddetti. Trump'ın sözcüsü Sean Spicer anayasanın ihlal edilmediğini ve Başkan'ın avukatlarının davanın reddini isteyeceklerini söyledi. Spicer Demokrat Parti'li savcılar tarafından açılan davanın salt parti politikasına dayandığını belirtti.

Başkan Donald Trump'un nüfus çoğunluğunu Müslümanların oluşturduğu bazı ülkelere vize yasağı uygulama kararının iptalinde de Demokrat Parti üyesi başsavcılar önemli rol oynuyor. Bir Amerikan temyiz mahkemesi daha vize yasağının uygulanmamasının devamına karar verdi.

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DW, Reuters/AG, BÖ