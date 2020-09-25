Trump, Yüksek Mahkeme Yargıcı Ginsburg'ün tabutunun başında yuhalandı

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ABD Başkanı Donald Trump, Yüksek Mahkeme binasında Yargıç Ruth Bader Ginsburg'un tabutuna saygılarını sunarken protesto edildi.

Yüksek Mahkeme'nin önündeki kalabalık, Trump'ı bayrağa sarılı tabutun yanındayken yuhaladı ve "Oy verin gitsin" diye slogan attı. Trump'ın kalabalığa bakmamaya çalıştığı anlar kameralara yansıdı.

Trump, Beyaz Saray'a döndüğünde, "Sanırım siyasi bir tezahürattı. Olduğumuz yerden pek duyamadık. Pek güçlü bir tezahürat değildi" dedi.

ABD lideri, geçen sene beyzbol ligi MLB'nin final serisinin 5. maçında Washington Nationals'ın stadyumuna gitmiş ve burada da yuhalanmıştı. Trump bu olaydan sonra NASCAR gibi daha çok muhafazakar kesimin takip ettiği spor etkinliklerine katıldı.

ABD Yüksek Mahkemesi'nin liberal yüzü ve kadınlara eşit haklar mücadelesinin en büyük destekçilerinden Yargıç Ruth Bader Ginsburg geçen hafta hayatını kaybetti. Demokratlar, koltuğu dolduracak yargıçı 3 Kasım genel seçimlerini kazanan kişinin belirlemesi gerektiğini savunurken, çoğu Cumhuriyetçi Trump gibi yeni yargıçın hemen seçilmesi taraftarı. Trump'ın atayacağı muhafazakar bir yargıcın Yüksek Mahkeme'deki dengeleri bozabileceğinden endişe ediliyor.