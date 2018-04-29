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BBC Türkçe

Trump yönetiminden seyahat yasağı için Yüksek Mahkeme'ye başvuru

Beyaz Saray, federal temyiz mahkemelerinden dönen seyahat yasağının yeniden yürürlüğe girmesi için ABD Yüksek Mahkemesi'ne iki acil başvuru yaptı.

29 Nisan 2018 20:30

Beyaz Saray, çoğu Müslüman 7 ülke için getirilen seyahat yasağının yeniden yürürlüğe girmesi amacıyla ABD Yüksek Mahkemesi'ne iki acil başvuru yaptı.

Başkan Donald Trump'ın bazı ülkelere vize yasağı getiren kararnamesi, ayrımcı olduğu gerekçesiyle federal temyiz mahkemeleri tarafından reddedilmişti.

Seyahat yasakları, ABD ve diğer ülkelerde protesto ve tartışmalara neden olmuştu.

Adalet Bakanlığı Sözcüsü Sarah Isgur Flores, "Yüksek Mahkeme'den bu önemli davayı görmesini istedik; ulusun güvenliğini sağlamak ve insanlarımızı terörden korumak için çıkardığı kararnamenin Başkan Trump'ın meşru yetkisi kapsamında olduğundan eminiz" dedi.

Flores ayrıca, "Başkan, düzgün bir şekilde araştırıldıklarından ve ABD'nin güvenliğine tehdit oluşturmayacaklarından emin olana kadar, teröre destek veren veya onu barındıran ülkelerden gelen insanları kabul etmek mecburiyetinde değil" diye konuştu.

Seyahat yasağına karşı çıkan gruplarsa, mücadeleleri sürdüreceklerini söylediler.

Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU), Twitter'dan yaptığı açıklamada "Bu nefret dolu yasağı mağlup ettik ve onu tekrar yenmeye hazırız" dedi.

Trump göreve gelmesinden kısa süre sonra Ocak ayında bu kararnameyi imzalamıştı.

Yasak Suriye, Irak, İran, Libya, Somali, Sudan ile Yemen vatandaşlarını kapsıyordu.

Donald Trump, kararnamesinin "Amerika'yı korumak" için olduğunu savunurken muhalifler ise ABD'de son yıllarda gerçekleştirilen "terör saldırılarının" çoğunun ülkede doğup büyümüş militanlar tarafından gerçekleştirildiğine dikkat çekiyor.

Söz konu ülkelere 90 günlük vize yasağı getiren kararın ardından 100 binden fazla vize iptal edilmişti.

Trump, kararnamesiyle ayrıca, ABD'nin göçmen programını 120 gün boyunca askıya almış, Suriye vatandaşlarının ülkeye girişini "süresiz" durdurdurmuştu.

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