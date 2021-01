"Trump yönetimi, Pfizer'le daha fazla aşı için anlaşmak istemedi"

ABD'de Trump yönetiminin bu yaz içinde Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşısından yaz 100 milyon doz anlaşma sağlarken daha fazlası için anlaşmayı istemediği iddia edildi. Şu an Pfizer ve BioNTech'in dünya genelinde anlaştığı sağladığı pek çok ülke olması nedeniyle ABD'nin şimdi isterse, ek dozları almasının gecikebileceği belirtildi.

The Guardian'da yer alan habere göre, Trump yönetiminin daha fazla Pfizer aşısı almayı reddettiği haberini ilk olarak The New York Times ve AP verdi. Koronavirüs'e karşı aşılar arasında öne çıkanlardan biri olan Pfizer ve BioNTech'in geliştiridiği aşı için ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nin bu hafta içinde onay vermesi ve gelecek aylarda 100 milyon doz aşının 50 milyon Amerikalıya ulaştırılması bekleniyor.

Trump yönetiminin Pfizer ile yaptığı kontratta 100 milyon doz aşı üzerine anlaşıldı ancak kontratta 5 kat daha fazlası için de bir seçenek olduğu belirtildi. AP'ye adını vermeden açıklama yapan bir kişi, Beyaz Saray'ın 2021'in ikinci dönemi için 100 milyon doz daha anlaşmayı reddettiğini söyledi.

Dünya, Koronavirüs aşılama programlarını belirlerken Trump yönetimi, Pfizer'den daha fazla doz istemeye yönelse de dünyada artan taleple birlikte şirketin ABD'ye aşı sağlayıp sağlayamayacağı bilinmiyor.

Trump yönetimi bu hafta aşıların onayı, kullanımı ve dağıtımı üzerine görüşeceği bir toplantıya 20 Ocak'ta göreve başlayacak olan seçilmiş başkan Joe Biden ve ekibini çağırmadı.