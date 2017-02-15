Trump yönetimi: Filistin'de iki devletli çözüm hedef değil

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi İsrail-Filistin arasındaki barış anlaşmasında iki devletli çözümün hedef olmadığını açıkladı.

İsmi açıklanmayan bir Beyaz Saray yetkilisi İsrail Başbakanı Binyamin Netanhayu'nun ABD Başkanı Donald Trump ile bugün yapacağı görüşme öncesinde gazetecilere açıklamasında Ortadoğu barış sürecinin Trump için bir öncelik olduğunu söyledi.

Yetkili barışın kapsamı konusunda İsrail ile Filistinlilerin karar vereceğini, asıl hedefin iki devletli çözüm değil, barış olduğunu belirtti.

Filistin'den tepki

Bu açıklamalar ABD yönetiminin İsrail ve Filistinliler arasında iki devletli çözüm yolunda uzun süredir yürüttüğü politikalardan bir sapma olarak görülüyor.

Beyaz Saray'ın açıklamasını Filistin tepkiyle karşıladı.

Filistin Kurtuluş Örgütü'nün üst düzey yetkililerinden Hanan Ashrawi AFP'ye açıklamasında "Bu sorumlu bir politika değil ve barışa hizmet etmiyor" dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ise Beyaz Saray yetkilisinin açıklamalarını şaşkınlıkla karşıladıklarını, bu konuda ABD'nin bir politika değişikliğinden haberdar olmadıklarını söyledi.

AP haber ajansına konuşan adı açıklanmayan Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ise yapılan yorumlar konusunda Beyaz Saray'dan açıklama beklediklerini vurguladı.

"Barış için iyi olacağına inanan biri değilim"

Trump'ın Netanyahu ile görüşmesinde İsrail-Filistin meselesinin yanı sıra, İsrail'in işgal bölgelerindeki yerleşimleri, Suriye'deki iç savaş, İran'ın nükleer dostası gibi konular bulunuyor.

İsrail'in yerleşimleri konusunda sessizliğini koruyan Trump, geçen hafta bir İsrail gazetesine verdiği söyleşide "Bu yerleşimleri sürdürmenin barış için iyi olacağına inanan biri değilim" şeklinde açıklama yapmıştı.

Trump seçim kampanyası sırasında İsrail yanlısı bir tutum belirlemiş ve Filistinlerin militan grupların eline geçtiği yönünde açıklamalar yapmıştı.

Trump Ortadoğu barış görüşmeleri konusundaki çabaları yürütmesi için damadı Jared Kushner'i yetkilendirdi.

Netanyahu, eski ABD Başkanı Barack Obama yönetimiyle İsrail yerleşim birimleri konusunda derin görüş ayrılıkları yaşamıştı.

Netanyahu, Trump ile görüşmesinin ve öğle yemeğinin ardından ABD Kongresi'nde temaslarda bulunacak.

İki liderin görüşmesinde Trump'ın seçim döneminde söz ettiği ABD İsrail Büyükelçiliğinin Tel Aviv'den Kudüs'e taşınmasının da gündeme gelmesi bekleniyor.

Bu adım ABD'nin İsrail'in başkentini Kudüs olarak tanıması anlamına gelecek.