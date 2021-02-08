Trump yönetimi ayrılmıştı; ABD, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'ne gözlemci olarak tekrar katılıyor

T24 Dış Haberler

ABD, Donald Trump döneminde çekildiği Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'ne gözlemci olarak tekrar katılacak.

ABD BM Misyonu maslahatgüzarı Mark Cassayre organizasyon toplantısında, "Size bu sabah Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın ABD'nin BM İnsan Hakları Konseyi'ne gözlemci olarak tekrar katılacağını duyuracağını bildirmekten mutluluk duyuyorum" dedi.

Cassayre, "Konsey'in eksiklikleri olduğunu bilsek de bu kurumun tiranlık ve adaletsizlikle mücadele için önemli bir forum olma potansiyeli olduğunu biliyoruz" diye konuştu.

Trump yönetimi 2018 yılında "İsrail karşıtı bir tutumu" olduğunu iddia ederek ABD'yi 47 üyeli konseyden çekmişti.