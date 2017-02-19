Trump yine medyaya saldırdı

Donald Trump'un twitter üzerinden yayınladığı mesajı eleştiren Cumhuriyetçi Senatör John McCain NBC televizyonuna verdiği demeçte, "Diktatörler de benzer ifadelerle yola koyulmuştu. Tarihte de diktatörler de ilk iş olarak medyayı susturmuştu. Başkan Trump'un diktatör olduğunu kastetmiyorum. Sadece tarihten ders almamız gerektiğini savunuyorum” dedi.

Trump twitter üzerinden yayınladığı mesajda ‘yalan haber medyasının' Amerikan halkının düşmanı olduğunu öne sürmüş ve medya organları arasında önde gelen yazılı ve görsel medya kuruluşlarını saymıştı.

Trump'ın açıklamaları

ABD Başkanı Donald Trump kargaşa içinde geçen görevindeki ilk dört haftanın ardından seçmenlerine hitaben yaptığı konuşmada yine saldırgan bir üslup kullandı. Trump Florida eyaletinin Melbourne kentinde binlerce taraftarına seslendiği konuşmasında medyayı sert dille eleştirdi ve Amerikan medyasının ‘birbiri ardına yalan haberler yazdığını' söyledi. Donald Trump kaos ve karışıklık içinde olduğu öne sürülen Beyaz Saray'ın ahenk içinde çalıştığını belirttiği konuşmasında seçim vaatlerini de tekrarladı.

Başkan Trump, yargı tarafından durdurulan vize ambargosu ve güvenlik danışmanı Michael Flynn'in dört hafta geçmeden istifa etmek zorunda kalması ile ilgili yayınların ‘dürüstlükten uzak medyanın icatları' olduğunu söyledi. Trump, ‘basın ve yayın organlarının gerçeği haber vermemekte ısrar ettiğini, yolsuzluk sisteminin bir parçası olduğunu öne sürdüğü medyanın sorun haline geldiğini ve yalan haberlerin nasıl yaşayacaklarına, ne yapacaklarına ve neye inanacaklarına karar vermesine göz yummayacaklarını', söyledi.

Florida'daki konuşmasında selefi Obama'nın uygulamalarını da eleştiren Başkan Donald Trump ‘mükemmel bir sağlık sigortası planı hazırlayacaklarını, yakında Meksika sınırına muhteşem bir duvar örmeye başlayacaklarını ve milyonlarca Amerikalıya istihdam imkânı yaratacaklarını' dile getirdi.

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DW, dpa/AG, HT