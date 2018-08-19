Trump yerine Putin'in portresini koyan ABD'li bürokrata disiplin cezası

ABD'nin Colorado eyaletinde Demokrat Partili bir bürokrat, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in portresiyle yaptığı şaka nedeniyle disiplin cezasına çarptırıldı.

Associated Press'in haberine göre Colorado Eyalet Meclisi Sözcü Yardımcısı Katie March, Meclis binasında yer alan başkanların portrelerinin bulunduğu köşeye Putin'in portresinin koyulması için ProgressNow adlı kuruluşa yardım etti.

Temmuz ayının sonlarında yaşanan gelişmede, ABD Başkanı Donald Trump'ın portresinin bulunması gereken yere Rus liderin portresinin koyulması yakın uyandırdı. ProgressNow yöneticileri, eyaletteki Cumhuriyetçi Parti temsilcilerine şaka yapmak ve Trump'ın Rusya'yla bağlantısına dikkat çekmek istedikleri yönünde savunma yaptı.

Tüm savunmalara rağmen yapılan idari soruşturma sonucunda sözcü yardımcısı March, disiplin cezasına çarptırıldı.