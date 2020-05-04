Trump, yeni tip Koronavirüs aşısı için tarih verdi

T24 Dış haberler

ABD Başkanı Donald Trump, hükûmetinin yıl sonuna kadar yeni tip Koronavirüs'e karşı bir aşı bulunacağına inandığını söyledi.

Cumhuriyetçi Parti'ye yakınlığıyla bilinen Fox News'un organize ettiği "dijital halkla buluşma toplantısı"nda konuşan Trump, "Bu yılın sonuna kadar elimizde bir aşı olacağını düşünüyoruz" dedi.

Trump'ın açıklamaları hükûmetinin aşı geliştirme sürecini hızlandırmak için "Sapma Hızı Operasyonu"nu başlattığına dair haberlerden sonra geldi. Haberlere göre 'operasyon' aşı üretimini birkaç ay hızlandırmak ve gelecek yılın ilk ayına kadar 300 milyon doz aşı üretilmesini sağlamayı hedefliyor.

Trump, aşının yıl sonuna kadar bulunacağına dair tahmininin iddialı olduğunu bildiğini ve doktorların bu açıklamayı yapmasını istemediğini bildiğini ifade etti. ABD lideri, "Doktorlar, 'Bunu söylememelisin' derdi. Ben düşündüğümü söylerim" dedi.

Programda aşı geliştiren şirketlerin yöneticileriyle de görüştüğünü ifade eden Trump, "Bence düşündüğümüzden daha erken aşı bulacağız" dedi.