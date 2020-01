Trump yeni bir ülke 'icat etti': Nambiya

Göreve geldiği günden bu yana kırdığı potlarla sosyal medyada alay konusu olan ABD Başkanı Donald Trump, bu defa da coğrafya bilgisini 'konuşturdu'.

Trump, New York'taki 72'nci BM Genel Kurulu çerçevesinde Afrikalı liderin ağırlandığı yemekte iki kez 'Nambiya' adlı bir ülkeden söz etti. ABD Başkanı'nın Namibya mı, Gambiya mı, yoksa Zambiya’yı mı kastettiği anlaşılamadı.

Trump konuşmasında, "Gine ve Nijerya’da korkunç bir Ebola salgınıyla boğuştunuz. Nambiya’daki sağlık bakımı hizmetleri ise giderek daha kendi kendine yetebilir hale geliyor" dedi.

Sputnik'in haberine göre, sosyal medya kullanıcıları konuya kendilerince açıklık getirdi. Elnathan John adlı kullanıcı, bu yeni ülke için "Nambiya: Namibyalıların Zambiya ve Gambiyalılarla sıklıkla ilişkiye girmesinden dolayı 2017’de ortaya çıkan bir Güney Yarımküre ülkesi" yorumunu yaptı.

I too, have travelled to #Nambia pic.twitter.com/GzRBeL8EWe