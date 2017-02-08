'Trump' yasağı kalkınca o Suriyeli ABD'ye uçtu: Hayat benim için yeniden başlıyor

ABD Başkanı Donald Trump’ın uygulamaya koyduğu seyahat yasağı nedeniyle ABD’ye girmesine izin verilmeyen Suriyeli Nael Zaino, yasağın kaldırılmasının ardından önceki gün Boston’a indi. Ailesine kavuşan Zaino, "Vize için 2 yıldır bekliyordum, iptal edildiği haberiyle yaşadığım acıyı anlatamam. Geleceğe dair net görüşüm yok. Ama hayat yeniden başlıyor" dedi.

Eşi ve oğlu ABD’de yaşayan Suriyeli Nael Zaino (32), ABD Başkanı Trump’ın tartışmalı seyahat yasağı kararnamesi sonrası bu ülkeye gidemeyen onlarca kişiden biriydi.

Trump'ın 'yasak’ kararnamesini imzaladığı gün ABD vizesini alan Zaino, iki gün sonra Atatürk Havalimanı’nda yetkililer tarafından Kaliforniya’ya gitmek için kalkacak uçağa kabul edilmemişti.

İki yıldır ABD’de yaşayan eşi Leen Arafat ve ABD doğumlu oğlu (2) Aram’dan ayrı yaşadığını belirten Zaino, Atatürk Havalimanı’nda gözyaşlarını tutamamış, "Bir sürü insan bana havaalanına git ve başka havaalanına uç dedi ama bir bilet daha alıp yakacak ekonomik durumum yok. Bekleyeceğim, kaç gün kaç ay, kaç yıl gerekirse" demişti.

Milliyet'ten Arif Balkan'ın haberine göre, 3 Şubat Cuma günü gerçekleşen iki uçuşa kabul edilmeyen Zaino, yasağın kalkmasının ardından önceki gün ilk olarak Almanya’nın Frankfurt kentine, oradan da ABD'nin Boston kentine uçtu. Zaino, yasağın kalkmasının ardından ABD’ye giren ilk 'yasaklı' ülke vatandaşlarından biri oldu. Ailesine kavuştuktan sonra konuşan Zaino, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Göremeyeceğim sandım"

"Denemek zorunda kaldım, sürekli denemek zorunda kaldım. Engellendikten sonra Gaziantep’e geri döndüm. Bir kez daha Türk Hava Yolları’yla uçmayı denedim. Fakat uçağa binmenin bir yolu yoktu. ABD’deki ailem, avukatım ve arkadaşlarımız çok çabaladı, sonra çok fazla kişi karara itiraz etti, baskı yaptı. Sonunda kararname iptal edildi ve ben de ABD’ye ulaştım. İstanbul’da havalimanında ağlamıştım. Düşünsenize karımı ve oğlumu 2 yıl boyunca bir kez bile görmedim. Vizemi almam için 2 yıldır bekliyordum. Ama aldığımda havayolları yetkilisi, vizemin iptal edildiğini söyledi. Bu yüzden, onları göremeyeceğim gibi bir duygu oluştu bende. Bu acıyı anlatmam mümkün değil. ABD siyasetine aşina değilim. Başkan, ülkesini diğer tüm ülkeler gibi korumak istiyor belki de. Ancak bunu birçok sorunlu yolla yapmaya çalışıyor. Eşim 2 yıl önce ABD’de yaşayan kardeşinin yanına gelerek burada sığınma talebinde bulunmuştu. Oğlum ABD’de dünyaya geldi. Artık hayat benim için yeniden başlıyor. Geleceğime dair net bir görüşüm yok. Ama bana böyle büyük destek gösteren insanlardan gelen manevi duygularla iyi bir gelecek yolunu bulma şansım var diyebilirim. Karıma ve oğluma kavuştum. Bir hafta Boston’daki kardeşimi ziyaret edeceğim ardından Kaliforniya’ya geçip hayatımı kuracağım."

7 ülkeye giriş yasağı

ABD Başkanı Donald Trump, ocak ayının sonunda ülkelerindeki savaştan kaçan Suriyelilerin ABD’ye girişini, “ikinci bir emre kadar” durdurmuştu. Trump, nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan diğer 6 ülke, Irak, İran, Libya, Sudan, Somali ve Yemen vatandaşlarına da 3 aylık vize kısıtlaması getirmişti. Yoğun protestolar sonrası ABD İç Güvenlik Bakanlığı da Washington eyaletinden bir federal yargıcın kararına binaen Trump’ın vize ve ülkeye giriş yasağı uygulayan Başkanlık Kararnamesi’ni tamamen askıya aldığını duyurmuştu.

"Aile bütünlüğü" hakkı...

Yaklaşık bir hafta boyunca ABD’ye gitmenin yollarını arayan Zaino’nun ABD’deki avukatı, ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan da bir adım talep etmişti. Zaino’nun ülkeye giriş yasağının, eşinin ve oğlunun ABD’de olması sebebiyle ‘aile bütünlüğüne’ zarar verdiğini ve Zaino’nun bu hakkının ihlal edildiğini savunmuştu.