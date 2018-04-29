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BBC Türkçe

Trump, 'yanlış bulduğu' Rusya'ya yönelik yeni yaptırım tasarısını onayladı

ABD Başkanı Donald Trump, 2016'daki seçimlere müdahale ettiği iddiası nedeniyle Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlarla ilgili yasa tasarısını onayladı. Tasarı, İran ve Kuzey Kore'ye yaptırımları da içeriyor.

29 Nisan 2018 20:30

ABD Başkanı Donald Trump; Rusya, İran ve Kuzey Kore'ye yönelik yeni yaptırımlarla ilgili yasa tasarısını onayladı.

Tasarıda, Rusya'ya yönelik yaptırımların gerekçesi olarak 2016 yılındaki ABD seçimlerine müdahale ettiği iddiası gösteriliyor.

Tasarıda İran ve Kuzey Kore ise nükleer ve balistik füze programları nedeniyle hedef alınıyor.

Özellikle tasarı, Rusya'nın 2014'te Kırım'ı ilhakına tepki olarak, Kuzey Akım-2 petrol ve doğalgaz boru hattı projesinin finansmanına yönelik bazı sınırlamalar getiriyor.

Tasarı, Temsilciler Meclisi ardından geçen hafta Senato'nun büyük çoğunluğu tarafından kabul edilmişti.

ABD Başkanı'nın tasarıyı imzalaması ardından Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, "Bu, haber değil" açıklamasını yaptı.

Peskov, "Durum şu ki, tasarı onaylanmıştı ve başkanın imzasıyla ya da imzası olmadan otomatik olarak yasalaşacaktı" dedi.

Almanya'nın da aralarında yer aldığı bazı Avrupalı ülkeler tasarıdan memnun değil.

Zira tasarı, enerji boru hatlarıyla ilgili Rusya'da çalışan Alman şirketlerini, ABD bankalarına erişimlerini kısıtlama yoluyla cezalandırabilir.

Trump, bir kez daha tasarıyı eleştirdi ve 'son derece hatalı' olduğunu söyledi.

ABD Başkanı, "Başkan olarak yabancı ülkelerle Kongre'den çok daha iyi anlaşmalar yapabilirim" dedi.

Cumhuriyetçi senatör Lindsey Graham tasarıyla ilgili, "Başkan Putin Amerika'da kimsenin yapamayacağı bir şey yaptı. Kongreyi birleştirdi" dedi.

Trump ve Putin ilk kez geçen ay, Almanya'daki G-20 zirvesinde yüz yüze görüşmüştü.

Rusya'nın ABD seçimlerine müdahale ettiği iddiaları Kongre ve özel bir savcı tarafından inceleniyor.

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