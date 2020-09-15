Trump, yangınların sürdüğü California'da iklim değişikliğini yok saydı: Bilimin bu konuyu bildiğini sanmıyorum

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ABD Başkanı Donald Trump, şiddetli orman yangınlarının devam ettiği California'ya yaptığı ziyarette, yangınların iklim kriziyle ilgisi olmadığını savundu. Doğal Kaynaklar Kurumu yetkilisi Wade Crowfoot'un bilimi dinlemeye yönelik açıklamasına yanıt veren Trump, "Bilimin bunu bildiğini sanmıyorum" dedi.

Trump, binlerce dönümlük alanı yok eden yangınların ardından bu hafta California'yı ziyaret etti. California Valisi Gavin Newsom ve diğer yetkililerle görüşen Trump'a toplantı sırasında Doğal Kaynaklar Kurumu yetkilisi Crowfoot'tan "İklim değişikliğini ve bunun ormanlar için ne anlama geldiğini görme" çağrısı geldi.

Crowfoot, "Eğer bilimi yok sayarsak ve kafamızı kuma gömersek, Californialıları korumak konusunda başarılı olamayız" dedi. Trump, buna yanıt olarak "Hava serinleyecek, sadece izle" dedi. Crowfoot, Trump'a yanıt olarak "Keşke bilim de sizinle aynı fikirde olsaydı" dedi. ABD Başkanı'nın yanıtı ise "Bilimin, bunu bildiğini sanmıyorum aslında" oldu.

California, tarihinin en şiddetli orman yangını dönemini yaşarken binlerce insan evinden oldu. Yangınlar nedeniyle en az 20 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

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