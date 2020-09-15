Orman yangınları ABD'yi duman boğdu; dört şehirde hava kalitesi dünyanın en düşük ilk 10'una girdi

ABD'deki şiddetli orman yangınları, 4 ülkenin batı yakası kentini dumana boğdu. Portland, Seattle, San Francisco ve Los Angeles dünyanın hava kalitesi en düşük ilk 10'u içinde yer buldu.

The Guardian'da yer alan habere göre, ABD'nin batı yakasındaki orman yangınları, California eyaletinde 3.3 milyon dönüm alanı, Oregon'da 1 milyon dönüm, Washington'da ise 620 bin dönüm alanı yaktı. Yangın nedeniyle oluşan dumanlar neredeyse Hawaii ve Michigan'a ulaştı.

Yangın nedeniyle oluşan dumanlar, şehirlerin hava kalitesini ciddi oranda düşürdü. Oregon'da Portland ve Washington'da Seattle dünyanın hava kalitesi en düşük kentleri arasında 1 ve 2'inci sırada yer alırken San Francisco ve Los Angeles da 4 ve 6'ıncı sıralarda yer buldu.

Bilim insanları, orman yangınının oluşturduğu dumanın sağlığa kötü etkilerinin şimdiden ortaya çıktığını belirtti. Stanford Üniversitesi, astım kaynaklı hastane müracaatlarının yüzde 10 oranında arttığını söyledi.

Batı yakasındaki yangınlar nedeniyle en az 33 kişi hayatını kaybetti.